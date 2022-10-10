快訊／國台辦回應蔡英文雙十演說：這篇講話繼續堅持「兩國論」歪曲兩岸

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文今（10）日發表國慶演說，針對兩岸情勢部分，依然堅持「四個堅持」以及強化國防戰力，同時呼籲北京不要誤判台灣活躍民主體制，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。並且拋出願和北京尋找雙方可接受維持台海和平穩定的方法。對此，大陸國台辦發言人馬曉光回應，這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係，並且再次正告民進黨，「台獨是絕路，外人靠不住」。

馬曉光表示，這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸「威脅」推卸破壞兩岸關係、危害台海和平穩定的責任，極力貼靠外部勢力壯膽，強化「以武謀獨」，企圖繼續誤導島內民意，欺騙世人。

馬曉光指出，眾所周知，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是當前台海局勢緊張動蕩的根源。我們堅決開展反分裂反干涉鬥爭，是維護國家主權和領土完整、維護兩岸同胞根本利益、維護台海和平穩定的正當正義之舉。

他表示，台灣問題的本質是中國內政，兩岸關係的本質是大陸和台灣同屬一個中國。民進黨當局顛倒黑白、混淆視聽，編造所謂「民主自由」的虛假敘事，對內欺騙民眾，對外貼靠外部勢力，掩蓋不了其破壞兩岸同屬一個中國、分裂國家的行徑和本質。

馬曉光指出，我們尊重台灣同胞的社會制度和生活方式，兩岸和平統一後，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。制度不同不是分裂的藉口，更不是統一的障礙。

他進一步說，我們打擊遏制 「台獨」，不是針對廣大台灣同胞。民進黨當局依靠外部勢力延續自己的政治生命，極力鼓譟「以武謀獨」為自已壯膽，並企圖裹挾台灣同胞充當「炮灰」、走向謀「獨」挑釁的深淵，完全是為了一黨之私。

馬曉光稱，我們一貫主張通過平等協商改善與發展兩岸關係。體現一個中國原則的「九二共識」就是兩岸相互尊重、平等協商、維護台海和平的政治基礎。民進覺當局否定「九二共識」，一手關閉了兩岸平等協商的大門，企圖將「兩國論」 立場強加於兩岸協商，說明他們根本就沒有緩和當前台海緊張局勢，以對話化解分歧的誠意。

他強調，我們正告民進黨當局，「台獨」是絕路，外人靠不住。只有回到「九二共識」 的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通，兩岸關係才能和平穩定發展，才是真正造福於廣大台灣同胞。

最後，馬曉光說，希望廣大台灣同胞認清利和害、明辯是與非，站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極投身兩岸各領域交流合作，共創統一和民族復興美好未來。

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

蔡英文今年國慶演說兩岸論述部分，採取軟硬兩手。呼籲北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。

蔡英文再次向北京當局喊話，「兵戎相見絕對不是兩岸的選項。」唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

她也期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。