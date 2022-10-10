　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

談兩岸嚴峻情勢與台獨勢力　劉結一：堅持敢於鬥爭、善於鬥爭

▲▼《血沃寶島——中共台灣英烈》出版座談會在北京召開 、大陸國台辦主任劉結一 。（圖／中國台灣網提供）

▲大陸國台辦主任劉結一 。（圖／中國台灣網提供）

記者任以芳／北京報導

中共中央台辦出版《中國共產黨與祖國統一》一書，大陸國台辦昨9日刊登，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一為該書撰寫的引言。除了列舉大陸歷屆領導人對台軟硬兩手的政策，也指出當前台海情勢嚴峻複雜，對台工作充滿變化。但大陸方面「堅持敢於鬥爭、善於鬥爭。」保留採取一切必要措施的選項，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，以及容許外來勢力干涉中國內政。

▲▼1992年3月，鄧小平南巡、江澤民與鄧小平、 。（圖／翻攝 人民網）

▲大陸歷屆領導人鄧小平、江澤民（1992年3月鄧小平南巡） 。（圖／翻攝 人民網）

針對中共歷屆領導人對台政策和打擊「台獨」舉措。劉結一首先指出，黨的十一屆三中全會以後，鄧小平同志創造性地提出了「一個國家，兩種度」的科學構想，首先運用於解決香港、澳門問題，推動打破兩岸同胞長達38年的隔絕狀態，開啟兩岸民間交流合作的大門，使兩岸關係進入新的歷史階段。

劉結一表示，黨的十三屆四中全會後，江澤民同志開啟兩岸協商談判，實現汪辜會談，堅持「文攻武備」總方略，堅決開展反對李登輝分裂祖國活動的鬥爭，沉重打擊「台獨」分裂勢力的囂張氣焰。

他進一步說，黨的十六大以後，胡錦濤同志舉行國共兩黨領導人歷史性會談，制定《反分裂國家法》，堅決開展反對陳水扁「法理台獨」，並且全面實行兩岸大三通。

▲▼馬習會，馬英九與習近平的世紀之握。（圖／記者張一中攝）

▲馬習會-馬英九與習近平的世紀之握。（圖／記者張一中攝）

劉結一稱，黨的十八大以來，習近平同志推動實現1949年以來兩岸領導人首次會晤，直接對話溝通，秉持「兩岸一家親」理念，推動兩岸關係和平發展，出台一系列惠台政策，加強兩岸經濟文化交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

談到十九大後對台工作綜述，劉結一在文中表示，「堅持敢於鬥爭、善於鬥爭。」台灣問題產生後，堅決挫敗「兩個中國」「一中一台」的圖謀，有效遏制「法理台獨」「漸進台獨」，沉重打擊「台獨」分裂勢力與外部干涉勢力勾連的囂張氣焰，在與一切企圖阻礙祖國統一勢力較量中積累了豐富經驗和充足手段，充分展示了捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

▲▼ 第25屆京台科技論壇啟動儀式、國台辦主任劉結一。（圖／記者任以芳攝）

▲劉結一指出，台海形勢嚴峻，對台工作充滿變化。（圖／記者任以芳攝）

劉結一說，「台海形勢依然複雜嚴峻，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化。」解決台灣問題的時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，兩岸關係的主導權主動權始終在大陸這一邊。

他重申，要堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，推動兩岸關係和平發展、融合發展。願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。將繼續團結台灣同胞，積極探索「兩制」台灣方案。

劉結一進一步闡述，要鞏固兩岸關係政治基礎，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，共同深入探討兩岸關係和民族未來。

最後，他再次強調，堅決遏制「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉。保留採取一切必要措施的選項，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，絕不容許任何外來勢力干涉中國內政。並且呼籲更多台灣民眾認清「台獨」本質與危害，共同剷除「台獨」禍根，攜手挫敗「台獨」行徑。

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
陸軍超兇正妹掌國旗「沒穿bra」　雙球震撼網
《大學生》班底力挺Lulu　認雙面女存在：都知道說誰
于美人立遺言要孩「好好活下去」　2兒女大哭：媽媽別走
這「低調行業」月薪破10萬　過來人吐實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

談兩岸嚴峻情勢與台獨勢力　劉結一：堅持敢於鬥爭、善於鬥爭

雙十國慶前夕陸刊登涉台文宣　《黨建》：台獨是絕路、外人靠不住

公務員夫妻嗆加油員乞丐「我手錶40萬能買妳的命」　影片瘋傳慘了

孫女象棋下不贏「偷開外掛」虐爆阿公！他一反應讓網友笑了

寵物龜陽台逃家「8樓墜下」！砸爛擋風玻璃…牠繼續活蹦亂跳

人妻遭小姑家暴…崩潰「過得不如狗」　公公撂話砍死媳：害死我兒

半年不用洗髮精！禿頭男「長出滿頭黑髮」　本人親揭秘訣

再回應馬斯克發言！陸：台灣可作為「特別行政區」實行高度自治

中共20大預備會　19屆七中全會在北京召開

陸駐美大使「感謝馬斯克」　還肯定他「台灣特別行政區」想法

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

卡拉OK獨飲不爽隔壁太嗨　31歲男開砂石車撞爛店家

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

談兩岸嚴峻情勢與台獨勢力　劉結一：堅持敢於鬥爭、善於鬥爭

雙十國慶前夕陸刊登涉台文宣　《黨建》：台獨是絕路、外人靠不住

公務員夫妻嗆加油員乞丐「我手錶40萬能買妳的命」　影片瘋傳慘了

孫女象棋下不贏「偷開外掛」虐爆阿公！他一反應讓網友笑了

寵物龜陽台逃家「8樓墜下」！砸爛擋風玻璃…牠繼續活蹦亂跳

人妻遭小姑家暴…崩潰「過得不如狗」　公公撂話砍死媳：害死我兒

半年不用洗髮精！禿頭男「長出滿頭黑髮」　本人親揭秘訣

再回應馬斯克發言！陸：台灣可作為「特別行政區」實行高度自治

中共20大預備會　19屆七中全會在北京召開

陸駐美大使「感謝馬斯克」　還肯定他「台灣特別行政區」想法

雷／《小女子》結局「死人離奇復活」！金高銀對決瘋魔嚴志媛：我要殺了妳

談兩岸嚴峻情勢與台獨勢力　劉結一：堅持敢於鬥爭、善於鬥爭

「橘色惡魔」國慶登場！掀背後苦練經歷　每踏一步精確到62.5cm

雙十國慶前夕陸刊登涉台文宣　《黨建》：台獨是絕路、外人靠不住

公務員夫妻嗆加油員乞丐「我手錶40萬能買妳的命」　影片瘋傳慘了

婆婆不戴罩確診稱「每人都會中」！人妻懷孕8月遭傳染氣炸：自私

影／做美甲禁脫罩飲食　天才女創意幫口罩加蓋子！

影／媽陷害1歲兒拿垃圾桶反被整　逃跑中全倒入玩具車

孫女象棋下不贏「偷開外掛」虐爆阿公！他一反應讓網友笑了

五月天阿信台下看劉若英演唱會　興奮揮手燈被誤認是「瑪莎的兒子」

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

大陸熱門新聞

半年不用洗髮精！禿頭男長出黑髮

白目爸狂搖吊橋　害女兒摔倒墜入空隙

人妻遭小姑家暴　公公撂話砍死：害死我兒

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

寵物龜8樓墜下砸爛擋風玻璃！繼續活蹦亂跳

象棋下不贏！孫女「偷開外掛」秒虐阿公

公務員夫妻嗆加油員：我錶40萬能買妳的命

陸：台灣可作「特別行政區」實行高度自治

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

陸涉台文宣：台獨是絕路、外人靠不住

聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

陸駐美大使：感謝馬斯克對兩岸和平的呼籲

台灣媽要求男子讓座給小孩！惹火港人當場對嗆

更多熱門

相關新聞

面對共軍挑釁容忍底線到哪？

面對共軍挑釁容忍底線到哪？

兩岸軍事情勢變化快速，目前國軍的第一擊定義有必要調整，如共機到台灣或外島、離島上空，就已屬於飛越領空的航空器，應認定是中共挑釁的第一擊，國軍不能沒有作為，讓他大搖大擺的來來去去，因此已經不能是以誰開第一槍為第一擊，應像國防部長邱國正所表示的，認定中共航空器飛入我領空，就算第一擊。

中國建立新常態　美國不再戰略模糊

中國建立新常態　美國不再戰略模糊

因應台海威脅　美國務院官員承諾加速軍售交付

因應台海威脅　美國務院官員承諾加速軍售交付

為防台灣有事　日本政府證實：討論避難措施

為防台灣有事　日本政府證實：討論避難措施

中宣稱台海非國際水域　美國務院：反對改變現狀

中宣稱台海非國際水域　美國務院：反對改變現狀

關鍵字：

劉結一兩岸台海

讀者迴響

熱門新聞

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

陸軍超兇正妹掌旗「沒穿bra」！

小S向Lulu道歉「還原節目真相」

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

于美人立遺言要孩「好好活下去」　2兒女大哭

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

《大學生》班底挺Lulu「真不是她」　認雙面女存在：都知道

半年不用洗髮精！禿頭男長出黑髮

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

她罹胃癌「不化療、不開刀」癌細胞竟全消失！醫揭1關鍵

兒媳都反對！嬤硬買房出租…竟救全家生計

第一眼看到什麼臉，秒測「真實性格」

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面