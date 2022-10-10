談兩岸嚴峻情勢與台獨勢力　劉結一：堅持敢於鬥爭、善於鬥爭

▲大陸國台辦主任劉結一 。（圖／中國台灣網提供）

記者任以芳／北京報導

中共中央台辦出版《中國共產黨與祖國統一》一書，大陸國台辦昨9日刊登，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一為該書撰寫的引言。除了列舉大陸歷屆領導人對台軟硬兩手的政策，也指出當前台海情勢嚴峻複雜，對台工作充滿變化。但大陸方面「堅持敢於鬥爭、善於鬥爭。」保留採取一切必要措施的選項，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，以及容許外來勢力干涉中國內政。

▲大陸歷屆領導人鄧小平、江澤民（1992年3月鄧小平南巡） 。（圖／翻攝 人民網）

針對中共歷屆領導人對台政策和打擊「台獨」舉措。劉結一首先指出，黨的十一屆三中全會以後，鄧小平同志創造性地提出了「一個國家，兩種度」的科學構想，首先運用於解決香港、澳門問題，推動打破兩岸同胞長達38年的隔絕狀態，開啟兩岸民間交流合作的大門，使兩岸關係進入新的歷史階段。

劉結一表示，黨的十三屆四中全會後，江澤民同志開啟兩岸協商談判，實現汪辜會談，堅持「文攻武備」總方略，堅決開展反對李登輝分裂祖國活動的鬥爭，沉重打擊「台獨」分裂勢力的囂張氣焰。

他進一步說，黨的十六大以後，胡錦濤同志舉行國共兩黨領導人歷史性會談，制定《反分裂國家法》，堅決開展反對陳水扁「法理台獨」，並且全面實行兩岸大三通。

▲馬習會-馬英九與習近平的世紀之握。（圖／記者張一中攝）

劉結一稱，黨的十八大以來，習近平同志推動實現1949年以來兩岸領導人首次會晤，直接對話溝通，秉持「兩岸一家親」理念，推動兩岸關係和平發展，出台一系列惠台政策，加強兩岸經濟文化交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

談到十九大後對台工作綜述，劉結一在文中表示，「堅持敢於鬥爭、善於鬥爭。」台灣問題產生後，堅決挫敗「兩個中國」「一中一台」的圖謀，有效遏制「法理台獨」「漸進台獨」，沉重打擊「台獨」分裂勢力與外部干涉勢力勾連的囂張氣焰，在與一切企圖阻礙祖國統一勢力較量中積累了豐富經驗和充足手段，充分展示了捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

▲劉結一指出，台海形勢嚴峻，對台工作充滿變化。（圖／記者任以芳攝）

劉結一說，「台海形勢依然複雜嚴峻，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化。」解決台灣問題的時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，兩岸關係的主導權主動權始終在大陸這一邊。

他重申，要堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，推動兩岸關係和平發展、融合發展。願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。將繼續團結台灣同胞，積極探索「兩制」台灣方案。

劉結一進一步闡述，要鞏固兩岸關係政治基礎，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，共同深入探討兩岸關係和民族未來。

最後，他再次強調，堅決遏制「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉。保留採取一切必要措施的選項，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，絕不容許任何外來勢力干涉中國內政。並且呼籲更多台灣民眾認清「台獨」本質與危害，共同剷除「台獨」禍根，攜手挫敗「台獨」行徑。