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有他才有本草綱目！王世貞「重要到被忽略」　故宮形容：挖到寶

▲▼故宮舉辦特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」，聚焦在王世貞精彩的一生和志業、明代晚期文人的風華。（圖／記者林育綾攝）

▲《本草綱目》因為有明代晚期「藝壇最強KOL」王世貞的推薦，才得以出版。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

明代晚期有一位縱橫藝壇、橫跨許多領域的「斜槓KOL（意見領袖）」王世貞，卻被後人忽略，坊間也很少相關研究；不過故宮研究發現，他就像一座藏滿寶藏的礦山，因此今年底特別為以他為焦點舉辦特展。展覽除了呈現他的志業、文人風華，也有關於他可能是《金瓶梅》作者的「八卦」；另外像是人人知曉的《本草綱目》，幕後推手也是他！

故宮舉辦年度壓軸特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」，聚焦在王世貞精彩的一生、明代晚期文人的風華。後代很少人提及王世貞，不過故宮研究後發現，他是一座藏滿寶藏的礦山，而且有非常重要的地位；但為什麼這麼重要的文人，竟然會被後人忽略？故宮書畫文獻處研究員何炎泉比喻，很可能是他重要到就像「陽光、空氣、水」的「空氣」一樣，無論在哪裡都能看見他的蹤跡，因此被忽略了。

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▲▼故宮舉辦特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」，聚焦在王世貞精彩的一生和志業、明代晚期文人的風華。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮舉辦特展，發現王世貞涉獵許多領域，是很重要的文人。（圖／記者林育綾攝）

王世貞留下的文字多達1400萬字，而且學識淵博，見解有前瞻性，像是提出「畫史五變」的概念；還有書法史定論提到的「吳忠三家」也是出自於他。他跨足的領域，除了詩文書畫、古籍，還有園林、陶瓷、緙繡、珍玩等，而且等級不只是「略懂」或「玩玩而已」，是有深度的涉獵。

像是在景觀庭園的導覽書中，他會以多張版畫來推薦遊園的「最佳觀賞角度」、「必遊路線」等，簡直有當今的旅遊部落客思維！而他在遊歷、交友、賞鑑方面也相當活躍，不只是縱橫藝壇，可說是全方位的「意見領袖」，在當時有極大影響力。

▲▼故宮舉辦特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」，聚焦在王世貞精彩的一生和志業、明代晚期文人的風華。（圖／記者林育綾攝）

▲王士貞涉獵許多領域，他也懂園林，還以多張版畫來推薦遊園的「最佳觀賞視角」、「必遊路線」，簡直有當今的旅遊部落客思維。（圖／記者林育綾攝）

例如人人都聽過明代李時珍的醫藥著作《本草綱目》，這本著作的「幕後推手」就是王世貞！何炎泉說，當年李時珍寫完《本草綱目》時，沒人要幫他出版，李透過關係，想辦法請王世貞幫忙寫「推薦序」；沒想到王世貞對醫學也有些涉獵，讀了之後還告訴李時珍哪裡寫得不夠好，李又耗費8年時間改稿，王世貞看了很滿意，就為他推薦。

《本草綱目》有了王世貞「弇州山人鳳州王世貞拜撰」的掛名保證之後，馬上有出版商願意出版，可惜書籍還在進行刻板時，李時珍就過世了；但《本草綱目》的發行對後世有重大影響，遍及中國、日本、韓國、台灣。可以說如果當時沒有王世貞，這本重要的書籍不一定有機會發行。

▲《本草綱目》因為有明代晚期「藝壇最強KOL」王世貞的推薦，才得以出版。（圖／記者林育綾攝）

▲《本草綱目》因為有「藝壇最強KOL」王世貞的推薦，得以出版。（圖／記者林育綾攝）

何炎泉說明，王世貞在當年等同是一個「知名品牌」，經研究推測，他應該有工作團隊，而且王世貞十分相信「文字」的力量與恆久性，他認為書畫或其他事物都很容易消失，唯獨文字才能不朽。從他留下1400多卷文字可以印證這一點，若每卷以約1萬字計算，等同他（可能包括團隊）留下多達1400多萬的文字，是文人中最誇張的累積。

由於王世貞的「名號」是品質保證，只要是經過他鑑賞、題跋、蓋上收藏印的書畫或作品，在當年都會價值翻倍，也因此有不少假冒的刻印。有商人為了讓書畫更好賣，假冒他的名義認證；甚至後來清朝乾隆帝也在不知情下，收藏許多「冒牌王世貞」賞鑑的偽書畫，也在此次故宮特展展出。

▲▼故宮舉辦特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」，聚焦在王世貞精彩的一生和志業、明代晚期文人的風華。（圖／記者林育綾攝）

▲▼有商人為了讓書畫更好賣，假冒他的名義認證。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮舉辦特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」，聚焦在王世貞精彩的一生和志業、明代晚期文人的風華。（圖／記者林育綾攝）

另外，王世貞確實非常能寫，所謂的題跋，有點像是如今有作家發表一個作品後，其他作家、藝文界友人都會紛紛出來推薦、留言，但如果只是「按一個讚」太淺薄，為了凸顯肚子裡的墨水，文人也會多寫幾句。其中王士貞經常文句與篇幅都比他人還長，顯示出他的學識淵博，畢竟「不懂也沒辦法亂寫」，還不能跟他人寫得一樣。

▲▼故宮舉辦特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」，聚焦在王世貞精彩的一生和志業、明代晚期文人的風華。（圖／記者林育綾攝）

▲經過王世貞鑑賞、題跋、蓋上收藏印的書畫或作品，在當年都會價值翻倍。（圖／記者林育綾攝）

而王世貞在當時也相當有話語權，文筆和說話風格十分精闢、擅於諷刺，也因此與嚴嵩父子一家成為死對頭。故宮發現王世貞能言善道，且常有「金句」出現，此次特展特別做了一台「世說貞語」的機器，精選28句話，讓民眾能抽籤，看王世貞會說出什麼精闢之語為民「解惑」。

▲▼故宮舉辦特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」，聚焦在王世貞精彩的一生和志業、明代晚期文人的風華。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮也特別做了一台「世說貞語」的機器讓民眾免費求籤。（圖／記者林育綾攝）

雖然過去研究王世貞的學者不多，不過近來學術圈開始有人注意到他，陸續有相關文獻。故宮估計，在這檔展覽之後，學界還會再吹起一波王世貞熱潮，會有更多相關的文獻和研究。

故宮「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」特展
2022年10月5日～2023年3月21日
第一檔：2022年10月5日～2022年12月25日
第二檔：2022年12月28日～2023年3月21日
故宮北部院區 正館202、204、206、210、212陳列室

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