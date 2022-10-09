傳言金瓶梅作者是他！王世貞因「清明上河圖」復仇　故宮特展揭秘

▲《金瓶梅》作者蘭陵笑笑生的真實身份，被認為可能是王世貞，而這一切可能與「清明上河圖」有關！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

《金瓶梅》作者蘭陵笑笑生的真實身份，至今仍然是個謎！不過許多人推測，可能是明代晚期的王世貞，他涉獵許多領域，言論也極具影響力，可說是當時藝壇數一數二的KOL（意見領袖），卻很少被後人提及。傳言他因「清明上河圖」與嚴嵩父子結下不共戴天之仇，金瓶梅是他為了復仇、影射嚴嵩父子荒淫寫下的作品，如今相關文物在故宮特展揭秘。

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▲故宮舉辦特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」。（圖／記者林育綾攝）



故宮舉辦年度壓軸特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」，聚焦在王世貞精彩的一生、明代晚期文人的風華。後代很少人提及或研究王世貞，不過故宮研究後發現，他是一座藏滿寶藏的礦山，而且有非常重要的地位。

▲王世貞涉獵各領域，除了詩文書畫、古籍，還有園林、陶瓷、緙繡、珍玩等。（圖／記者林育綾攝）

故宮書畫文獻處研究員何炎泉說明，王世貞在當年等同是一個「知名品牌」，經研究推測，他應該有工作團隊，而且王世貞十分相信「文字」的力量與恆久性，他認為書畫或其他事物都很容易消失，唯獨文字才能不朽。從他留下1400多卷文字可以印證這一點，若每卷以約1萬字計算，等同他的名義（應包括團隊）留下多達1400多萬的文字，是文人中最誇張的累積。

王世貞的名號也是「品質保證」，只要是經過他鑑賞、題跋、蓋上收藏印的書畫或作品，在當年都會價值翻倍，也因此有不少假冒的刻印。有商人為了讓書畫更好賣，假冒他的名義認證；甚至後來清朝乾隆帝也在不知情下，收藏許多「冒牌王世貞」賞鑑的偽書畫，也在此次故宮特展展出。

至於《金瓶梅》作者是王世貞的傳言，是來自於他與嚴嵩父子的不共戴天之仇。民間傳說嚴嵩當年想爭奪王家收藏的「清明上河圖」，王世禎的父親王忬在不得已下，找了一位畫師黃彪，仿畫一本送給嚴嵩；後來一位湯姓裱工向王忬告密，嚴嵩憤怒之下，找到機會誣陷王忬問斬。

▲王世貞可能因「清明上河圖」復仇寫下《金瓶梅》，故宮此次展出宋代張擇端的〈清明易簡圖〉仿畫。（圖／記者林育綾攝）



這個「因畫致禍」的故事還有另一種版本，王忬根本不知道他送給嚴嵩的「清明上河圖」是假畫，顯示出明代當時「假畫滿天飛」的情形。而傳言王世貞、王世懋兩兄弟，當時在嚴府前跪了好幾天，求嚴嵩父子原諒他們的父親；沒想到嚴家不領情，王忬死後，兩家從此結下世仇。

《金瓶梅》就被傳是王世貞用來復仇，影射嚴嵩和嚴世蕃父子奢華淫蕩的作品。這部膾炙人口的奇書被迅速傳閱，把嚴嵩弄成「大奸臣、大貪官」的形象；也把嚴世蕃影射得荒淫變態、揮霍浪費。尤其是「西門」慶這個名字，恰巧跟嚴世蕃的「東樓」齋號呼應。

此次展覽，展出宋代張擇端的〈清明易簡圖〉，畫幅可見王世貞、嚴世蕃的假印，即是晚明作偽者有意附會流傳故事，藉此抬高畫價與可信度。

▲▼無論《金瓶梅》作者是誰，都跟王世貞脫離不了關係了。（圖／記者林育綾攝）

何炎泉也說，不能百分之百咬定《金瓶梅》一定是王世貞所寫，也有傳言他像是「導演」的角色，由弟子或團隊完成，當然也有學者認為不是他；但無論是不是王世貞撰寫，這本書如今已經跟他脫離不了關係了。

故宮「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」特展，除了聚焦在王世貞精彩的一生和志業、明代晚期文人的風華，更集結多項國寶書畫黃金陣容。目前展示的文物只是冰山一角，無法一次展出，除了分為兩梯次展覽，故宮未來也還會繼續研究與挖掘，策劃精彩的展覽。

故宮「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」特展

2022年10月5日～2023年3月21日

第一檔：2022年10月5日～2022年12月25日

第二檔：2022年12月28日～2023年3月21日

故宮北部院區 正館202、204、206、210、212陳列室