飯店驚見30隻腳「巨型怪蟲」！高速爬行嚇歪情侶　網解答：是益蟲

▲有網友po出飯店出現詭異怪蟲。（圖／翻攝自PTT，下同）

網搜小組／閔文昱報導

不少人都有在房屋內發現蚊蟲的經驗，但如果出現的生物是30隻腳的「巨大怪蟲」，恐怕任誰都會嚇一大跳。一名男網友近日和女友入住飯店，結果突然看到一隻宛如異形的長腳大蟲從床縫爬出，讓他當場嚇到從床上彈起。畫面曝光後，引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，他近日在飯店滑手機時，突然看到一隻超大怪蟲從床縫爬出並以一種超快速度爬行，讓他嚇到連叫都來不及叫，立馬從床上跳起來，女友見狀後也馬上打給飯店櫃檯，隨後就有員工帶著捕蟲網前來處理。



根據原PO分享畫面，只見怪蟲就攀附在床角的棉被上，不僅體型巨大，外型還像是蜈蚣與蟑螂的結合體，有著一節節的長條身軀，還有很多宛如長鬚狀的腳，仔細一數總共有30條腿，奇特的外型也讓原PO相當好奇，「有人知道這是什麼蟲嗎？」

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貼文一出，不少網友紛紛驚呼「太可怕，嚇到魂飛魄散」、「這酷炫外形看到會嚇死」、「看到會閃尿，外表太可怕了」、「這腳…整個起雞皮疙瘩」、「我家也有看過嚇死了」、「乾乾乾哪間飯店啊，我瘋掉」、「噁，真的好噁，牠的出現不就代表這裡有他可以吃的食物？」、「我覺得我寧願看到小強」、「地獄來的怪蟲」。

另外，也有專業網友指出，這種生物名叫「蚰蜒（讀音：ㄧㄡˊㄧㄢˊ）」，其實應該是一種益蟲，是蟑螂的剋星，「很好用的家庭益蟲，有牠蟑螂蜘蛛喇牙都會不見」、「蚰蜒，會怕的話用掃把輕輕掃走就好了」、「移動看起來像戰車，吃蟑螂功力也像戰車」、「蚰蜒它跟喇牙一樣，只是長得可怕而已，其實牠很溫柔」。

據了解，蚰蜒常見於住宅之中，平均有15對節肢足，腳的構造讓牠們很適合在牆壁、天花板及地面快速移動，每秒可前進約42公分。蚰蜒外表雖有些嚇人，但被視為益蟲的一種，常以白蟻、蟑螂和蠹魚等為食。

此外還需要注意的是，蚰蜒體內有毒液，被牠們叮咬後可能引發輕微的過敏症狀，皮膚可能會有痛感及搔癢感，不過毒液的毒性並不強，症狀通常過一小段時間就會消失。