岸田31歲長子空降「首相秘書官」惹議！內閣支持率剩35%　再創新低

▲岸田文雄為培養岸田翔太郎從政，從當選自民黨黨魁前就開始帶著兒子跑行程。（圖／IG／岸田文雄）

記者王佩翊／編譯

日本《共同社》最新民調顯示，岸田內閣的支持率為35%，再創新低。首相岸田文雄近月因為安倍國葬與統一教會問題飽受爭議，日前又將年僅31歲的長子岸田翔太郎安插進首相官邸，擔任首相秘書官一職，再度引發民眾批判。然而對此，官房長官松野博一則澄清，相關安排有考慮到適才適所，不過仍然未能被大眾與在野黨接受。

根據《共同社》8日、9日實施的全國電話民意調查結果顯示，岸田文雄內閣的支持率持續下降，比前一次9月民調結果的40.2%還要少了5.2個百分比，僅35%。而不支持率則增加了1.8個百分比，來到48.3%。

前首相安倍晉三遇刺身亡後，一系列的國葬與統一教會問題也讓執政黨自民黨被推上輿論尖端，儘管自民黨清查旗下所有議員與統一教會的關係，並公布調查結果，但仍被認為說明不夠清楚且調查不具公正性。而這也讓岸田內閣的支持率不斷下降，甚至屢創新低。

岸田文雄4日宣布，將任命31歲的長子岸田翔太郎與前經濟產業省事務次官嶋田隆共同擔任政務擔當的首相秘書官，而原本的秘書官山本高義則被調往岸田的議員事務所任職。事實上，嶋田隆是事務次官出身，因此就算是大臣們也要敬他三分，然而岸田翔太郎卻直接被拔擢，與嶋田在同樣職位，引發各界不滿。

岸田翔太郎畢業於慶應大學法學部，畢業後任職於三井物產，2020年3月起開始擔任岸田文雄事務所的秘書，是岸田3個兒子中的長子，也經常出現在父親的社交軟體上，2021年眾議院大選時，更代替父親岸田文雄，到全國各地掃街拜票。

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