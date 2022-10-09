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中國晶片產業「被美國打回石器時代」　專家：變革海嘯來臨

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲晶片半導體 。（示意圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國7日宣布最新出口管制法規，嚴格限制向中國出口晶片生產工具及技術。中國華興資本董事總經理吳思浩表示，「說得好聽一點，（中國企業）基本上回到了石器時代。」諮詢公司歐布萊特石橋（Albright Stonebridge）中國及技術專家翠亞洛（Paul Triolo）也預測，隨著新規定實施，半導體及相關產業將迎來「變革海嘯」、「出現很多輸家」。

根據最新法規，利用美國技術生產，並且使用在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及超級電腦的半導體，唯有在持有出口許可證的情況下，才可以賣給中國，但這個證照非常難取得。此外，除非獲得特殊許可，美國公民或實體也禁止與中國晶片製造商合作。

《金融時報》報導，華為（Huawei）遭美國嚴厲制裁2年後，不僅營收下降，失去在網路設備及智慧型手機領域的領導地位，創辦人也向員工坦言，公司生存岌岌可危。如今，整個中國晶片產業都將面臨類似痛苦，因為華府在華為身上測試的手段，如今將擴及更廣範圍。

翠亞洛指出，將美國硬體應用在人工智慧演算法的中國企業，恐怕受到最深遠的衝擊，例如自動駕駛汽車及物流、使用人工智慧發現藥物的醫學成像及研究中心，以及氣候變遷模型領域等等。他說，「全面影響需要一些時間才會顯現出來，但至少會讓中美雙方的創新減緩，最終使得美國消費者及企業損失數億、甚至數十億美元。」

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