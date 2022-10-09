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休假遇病患休克！醫師國道飆時速161趕救人　收罰單吊照半年

▲▼醫師,醫療。（圖／取自pixabay）

▲休假醫師為了趕回醫院救休克病人，在國道上飆速161公里，汽車牌照遭吊扣，他不服提訴訟吞敗。（圖／取自pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名宋姓醫師在休假返鄉期間，接獲其任職醫院通知有病人休克，他自行開車上國道趕回醫院，但是一路超速、被測速儀測得時速高達161公里，遭交通事件裁決所依法裁處吊扣汽車牌照6個月，他不服提出行政訴訟，表示他是因趕著救人才不得已，請求撤銷處分，但法院審後認為宋男這樣飆車超速若是不慎發生事故，所生危害將會更嚴重，判決駁回。

根據判決，宋姓醫師在北部某醫院任職，他在今年6月19日返鄉休假期間，接到醫院通知說有病患休克、情況危急，他馬上開著自己的車北上趕回醫院，在國道1號北向117.7公里處，被測速儀測得時速161公里，被認為「行車速度超過規定之最高時速60公里」，開單舉發外，又依法裁處宋男吊扣牌照6個月。

宋男不服，提出行政訴訟主張，他會違規是出自於休假期間遇病人休克、急著趕回醫院處理，且因為事情發生在凌晨，也無大眾交通工具可使用，內心焦慮下才沒顧慮速限，他表示願意繳納罰鍰及道路安全講習，請求撤銷吊照處分。

台北地院審理後，認為宋男在速限100公里的地方超速61公里，可能使得反應不及、心理緊張，稍有不慎就可能發生嚴重事故，所造成的傷亡及損害更是難以估計，雖然他表示為了回去救病患、但需要符合緊急避難之比例原則，客觀上出於不得已、但並非唯一且必要的方法，因此駁回宋男之訴，仍可上訴。

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