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豪大雨不停！花蓮豐濱土石流危險區域撤村　30戶68人疏散安置

▲▼鳯林警方配合鄉公所及國軍部隊協助部落居民撤離。（圖／鳯林警分局提供，下同）

鳯林警方配合鄉公所及國軍部隊協助部落居民撤離。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮從8日起遭東北季風影響帶來豪大雨，且雨勢不見歇緩，其中豐濱地區累積雨量達282mm而且雨勢仍未減緩，鳯林警方8日下午已針對易發生土石流潛勢地區住戶進行撤離。

▲▼鳯林警方配合鄉公所及國軍部隊協助部落居民撤離。（圖／鳯林警分局提供，下同）

目前豪大雨已造成光豐公路台11甲線17、61k、光豐公路台11甲線17k、瑞港公路花64線6K及豐濱鄉八里彎部落4.5k等處落石坍方不斷，警方與鄉公所等相關單位聯繫搶修，損壞路況逐漸解除。

▲▼鳯林警方配合鄉公所及國軍部隊協助部落居民撤離。（圖／鳯林警分局提供，下同）

行動不便長者由軍方專車接送前往安置處所。

但由於雨勢未見趨緩，豐濱鄉公所宣布8日下午3點開始通知復興、八里灣及立德部落易發生土石流危險區域的居民撤離，鳳林警分局全面動員與豐濱鄉公所及國軍弟兄相互配合，行動不便長者由軍方專車接送前往安置處所，以避免大雨可能帶來的危害，確保民眾安全無虞。

▲▼鳯林警方配合鄉公所及國軍部隊協助部落居民撤離。（圖／鳯林警分局提供，下同）

鳳林警分局表示，截止8日19時計撤離30戶68人，分別安置豐濱鄉公所3樓45人、新社國小16人及豐濱分院7人（3名病患及4名家屬）。

▲▼鳯林警方配合鄉公所及國軍部隊協助部落居民撤離。（圖／鳯林警分局提供，下同）

30戶68人分別安置豐濱鄉公所、新社國小及豐濱分院等安全處所。

鳳林分局長簡龍宏表示，警方會持續巡視轄內受災情形，精準掌握道路狀況，同時呼籲民眾不要輕忽持續性大雨潛在的危害，居住危險區域居民務必遵循政府指示撤離，避免發生危害。
 

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