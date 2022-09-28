台南春柏養護中心住民　學習疏散避難強化危機意識

▲台南市西港區春柏養護中心，27日下午辦理地震緊急避難疏散演練及救命CPR體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期因地震災害及火災頻繁，台南市西港區春柏養護中心，為有效防範突發意外事件，造成人命損失及強化住民的危機意識，於27日下午辦理地震緊急避難疏散演練及救命CPR體驗。

春柏養護中心秉持災前整備、災中應變及災後復原的正確理念，特辦理這次演練並由台南市消防局第三大隊西港消防分隊派員到場指導。演練由春柏養護中心全體住民及工作人員參與及規劃最佳逃生路線，讓災害發生時能以最安全的方式將長輩住民疏散至安全避難處所，並實施集合點名。

活動重點除辦理地震緊急避難疏散演練，更是教導機構內尚能行動力之長者住民學習CPR，讓長者能第一時間搶救受災同伴，學習期間長者住民大汗淋漓，氣喘吁吁，卻不減學習的熱忱，這群不老鬥士的熱血，讓住民、救護人員、醫院能形成三點一線緊密的防護機制，防範災害帶來的危害衝擊，讓人命傷害降至最低 。

消防局第三救災救護大隊陳博文大隊長表示，台灣即將邁入高齡社會結構，轄內大北門區更是首當其衝，養護機構的人員與資源短絀，在災害來臨時，更應積極思考在高齡者防減災策略規劃運用，增強機構復原重建之重生能力，使機構本身更具有容受力，更能承受災害衝擊。配合推動健康促進暨高齡友善城市，期望啟發機構自發與住民互助精神，將健康深根台南，讓台南成為更溫暖宜居的健康高齡友善城市。