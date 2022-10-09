　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男酒駕「第5次被抓」　吐這句話警察也傻眼

▲▼苓雅五度酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲郭姓男子（右）酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名郭姓男子（47歲）7日上午清晨6時許他騎車未打方向燈、行車又搖搖晃晃，員警發現將他攔下，隨即聞到他身上有酒味，實施酒測後酒測值0.26毫克，剛好超標一點點，員警發現郭男先前已經有4次酒駕記錄，問他為何還要繼續喝？郭男竟說「不喝我睡不著啊！」讓員警也傻眼。

▲▼苓雅五度酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲郭男（右）違規被員警攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

苓雅分局福德二路派出所巡邏員警7日清晨6時許，巡邏經過苓雅區福德二路、建國一路口時，見一名男子騎機車從巷口處出來未打方向燈，且行車搖晃，於是上前盤查，過程中員警發現郭姓男子身上散發濃厚的酒味，隨即詢問男子是否有飲酒，郭男即坦承自己昨晚的確有喝啤酒。員警當場對郭姓男子實施酒測，郭男酒測值0.26毫克，超過法定標準，當場遭逮捕帶回偵辦。

▲▼苓雅五度酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警查出郭男（右）已經五度酒駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警調查，郭男機車駕照早已遭註銷，且10年內也有多次酒駕記錄，酒後駕車遭移送紀錄竟已高達4次；郭男向員警表示，平時還是要喝酒才睡得著，郭男說，前一晚獨自喝了約2瓶啤酒，睡了一覺醒來，以為體內酒精應該代謝掉了，所以才騎車上班。

警方在詢問後，依公共危險罪將郭男移送偵辦。另無照駕駛部分，也一併依違反道路交通管理處罰條例予以開單舉發。

苓雅分局表示，酒駕累犯於新法修正後，不但罰則加重，甚至會公布再犯姓名、照片及違反事實，苓雅分局於國慶日連續假期期間，持續於轄區酒店、餐廳、飲酒店、小吃店、KTV等易飲酒場所加強酒測攔檢，也在酒駕易肇事路口強取締酒後駕車等重大違規行為，呼籲民眾不要心存僥倖。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►吳宗憲用這台唱卡啦OK！「WU所不在藍芽喇叭」6960元　輕巧方便隨時聽歌＋歡唱

ET快訊
小甜甜斷開謝忻發聲了！爆「因不倫阿翔」怒斬閨蜜情
70遊客大鬧蘭嶼！亮刀嗆聲還吸毒　近百本地人火大衝民宿
爆炸前1秒！克里米亞大橋下湧「神秘波浪」　可能原因曝光
Mira被求婚了！　「曬大顆鑽戒」甜蜜合照
勞退金一次領還月領？　網曝一票長輩「1選擇」完了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄惡男「拿狗當靶」射BB彈　駕車落跑還撞傷1路人

傳播妹喝掛被載到摩鐵硬上　辯「她配合換姿勢」賠80萬免囚

為愛墮3次胎被拋棄！小三怒嗆正宮「死魚」：嬰靈將陪你的小孩長大

70遊客大鬧蘭嶼「亮刀打人還吸毒」　近百本地人火大衝民宿討公道

超扯片！男不爽卡拉OK鄰座太歡樂…撒錢後竟開砂石車倒車撞門

熱門登山景點尾寮山有黑熊出沒？　屏東林管處回應了

高雄男酒駕「第5次被抓」　吐這句話警察也傻眼

高雄休車旅撞施工圍籬！180度空翻倒頭栽...駕駛一吹慘了

角頭吳明達涉洗黑錢4000萬　被舉報原因曝

慶功變惡夢！　社團學長性侵爛醉學妹下場曝光

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

高雄惡男「拿狗當靶」射BB彈　駕車落跑還撞傷1路人

傳播妹喝掛被載到摩鐵硬上　辯「她配合換姿勢」賠80萬免囚

為愛墮3次胎被拋棄！小三怒嗆正宮「死魚」：嬰靈將陪你的小孩長大

70遊客大鬧蘭嶼「亮刀打人還吸毒」　近百本地人火大衝民宿討公道

超扯片！男不爽卡拉OK鄰座太歡樂…撒錢後竟開砂石車倒車撞門

熱門登山景點尾寮山有黑熊出沒？　屏東林管處回應了

高雄男酒駕「第5次被抓」　吐這句話警察也傻眼

高雄休車旅撞施工圍籬！180度空翻倒頭栽...駕駛一吹慘了

角頭吳明達涉洗黑錢4000萬　被舉報原因曝

慶功變惡夢！　社團學長性侵爛醉學妹下場曝光

高雄惡男「拿狗當靶」射BB彈　駕車落跑還撞傷1路人

傳播妹喝掛被載到摩鐵硬上　辯「她配合換姿勢」賠80萬免囚

雙十連假遊客安全及消防檢查不輕忽！　南消五大隊強化消防安檢

星宇航空「日本線大降價」　飛沖繩來回不到1萬！最大降幅高達5千元

托兒所屠殺「僅5童倖存」！泰前警察火化　母淚喊：下輩子當好人

為愛墮3次胎被拋棄！小三怒嗆正宮「死魚」：嬰靈將陪你的小孩長大

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！爆「因不倫阿翔」怒斬閨蜜情　438字揭心聲

南消四大隊響應捐血活動　用愛心慶祝雙十國慶

深蹲20下免費搭公車惹議　蔣萬安搬羅馬尼亞實例：盼達減碳目標

林書豪熱身賽又熄火僅拿3分　廣州龍獅仍23分大逆轉勝

死亡影像曝！男徒步上國道「手舞足蹈」　遊覽車閃避不及當場輾斃

社會熱門新聞

女三寶賠慘！卡死軌道害自強號壞了

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

人夫偷吃女鄰居辯演戲　法官駁：真情流露

慶功變調！　社團學長性侵爛醉學妹下場曝

高雄海產店深夜大亂鬥！醉男翻桌嗆費用太高了

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

直播主闖鬼樓稱遭追殺　管理員：內無街友　　

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

闖鬼樓直播稱遭追殺！警將傳喚小雞追究刑責

淫雇主狂內X看護　「逼裝避孕器」逞慾70次

即／台中男工地跌落4.6m　後腦撞地搶救不治

舅舅帶兒媳去摩鐵　遭逼寫悔過書

獨臂狼五度性侵少女獲釋 警：會檢查他在不在家

更多熱門

相關新聞

4度酒駕落網　男氣到罵自己「夕鶴」

4度酒駕落網　男氣到罵自己「夕鶴」

高雄一名張姓男子（55歲）23日凌晨3時許，和朋友喝酒後騎車回家，因轉彎未打方向燈被員警攔下，警方發現他散發酒味，他一度辯稱只喝了一瓶啤酒，但酒測值卻高達0.60毫克，警方查出張男已經是第4度酒駕，他被捕後自言自語「衰成這樣、夕鶴（死好）」，十分懊惱。

不滿友人傳他「信用不佳」　高雄2男怒砸店

不滿友人傳他「信用不佳」　高雄2男怒砸店

「警察就賊仔！」他酒駕被攔　管不住嘴慘了

「警察就賊仔！」他酒駕被攔　管不住嘴慘了

服刑半年4月才出獄　高雄男6年第6度酒駕

服刑半年4月才出獄　高雄男6年第6度酒駕

不滿婦人講電話太吵　高雄男候診室動粗

不滿婦人講電話太吵　高雄男候診室動粗

關鍵字：

高雄男4次酒駕學不乖第5次驚吐這句話

讀者迴響

熱門新聞

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

吳奇隆、劉詩詩撇7年婚變　1舉動男方挨罵

大咖女星被爆超雙面！　《大學生》班底嚇到退出節目

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

直擊AV現場導演代打演私密處除毛

阿翔老婆安親班接孩「穿超辣」照片曝！

女三寶賠慘！卡死軌道害自強號壞了

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

直擊／2萬人擠爆河濱　高爾宣也在等泫雅：她很辣，真的辣！

黃子佼「養兒方知電費貴」！收到帳單嚇壞

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面