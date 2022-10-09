高雄男酒駕「第5次被抓」　吐這句話警察也傻眼

▲郭姓男子（右）酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名郭姓男子（47歲）7日上午清晨6時許他騎車未打方向燈、行車又搖搖晃晃，員警發現將他攔下，隨即聞到他身上有酒味，實施酒測後酒測值0.26毫克，剛好超標一點點，員警發現郭男先前已經有4次酒駕記錄，問他為何還要繼續喝？郭男竟說「不喝我睡不著啊！」讓員警也傻眼。

▲郭男（右）違規被員警攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

苓雅分局福德二路派出所巡邏員警7日清晨6時許，巡邏經過苓雅區福德二路、建國一路口時，見一名男子騎機車從巷口處出來未打方向燈，且行車搖晃，於是上前盤查，過程中員警發現郭姓男子身上散發濃厚的酒味，隨即詢問男子是否有飲酒，郭男即坦承自己昨晚的確有喝啤酒。員警當場對郭姓男子實施酒測，郭男酒測值0.26毫克，超過法定標準，當場遭逮捕帶回偵辦。

▲員警查出郭男（右）已經五度酒駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警調查，郭男機車駕照早已遭註銷，且10年內也有多次酒駕記錄，酒後駕車遭移送紀錄竟已高達4次；郭男向員警表示，平時還是要喝酒才睡得著，郭男說，前一晚獨自喝了約2瓶啤酒，睡了一覺醒來，以為體內酒精應該代謝掉了，所以才騎車上班。

警方在詢問後，依公共危險罪將郭男移送偵辦。另無照駕駛部分，也一併依違反道路交通管理處罰條例予以開單舉發。

苓雅分局表示，酒駕累犯於新法修正後，不但罰則加重，甚至會公布再犯姓名、照片及違反事實，苓雅分局於國慶日連續假期期間，持續於轄區酒店、餐廳、飲酒店、小吃店、KTV等易飲酒場所加強酒測攔檢，也在酒駕易肇事路口強取締酒後駕車等重大違規行為，呼籲民眾不要心存僥倖。

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