「反戰爭、促和平」音樂會北車登場　用歌聲紀念七七抗戰85週年

▲「榮恩之聲合唱團」。（圖／記者譚志東攝）



記者蔡紹堅／台北報導

在雙十前夕，台北市感恩協進會8日（週六）在北車五樓演藝廳舉辦音樂會，三大主軸分別是回憶戰時、安魂，以及祈福，分別由「榮恩之聲合唱團」、基督教宇宙光的「愛心合唱團」、佛教的福智「知音讚頌團」，還有松山「慈惠堂國樂團」輪流擔綱演出，一起用歌聲紀念七七抗戰85週年，同時也為中華民國與百姓祈求和平，沒有戰事。

今天的音樂會，「榮恩之聲合唱團」首先演出了《松花江上》、《長城謠》、《黃水謠》、《江南三部曲》等曲目，並在指揮朱元雷與鋼琴伴奏張舒涵的帶動下，25名團員更獻唱《鋼鐵的心》 ，用歌聲向曾經參戰過的老兵致敬。

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▲宇宙光「愛心合唱團」。（圖／記者譚志東攝）



至於宇宙光的「愛心合唱團」，今天的指揮是趙蓮英，伴奏為許寶友，團員首先演唱英國作曲家韋伯(Lloyd Webber)所創作的《憐憫的耶穌》(Pie Jesu)，這是安魂曲中非常著名的一首歌，立刻讓現場陷入一片靜默。此外，他們也獻唱約翰魯特(John Rutter) 創作安魂曲中的第三樂章，相當的動人悠揚。

這場音樂會也展現台灣「多元宗教」的特色，隨後登台的是佛教福智「知音讚頌團」，由指揮溫煥立領軍，45位的團員也聲勢浩大的站在台上，帶來了《觀音菩薩頌-中頌》、《知音》等佛教音樂，讓聽眾充分感受到菩薩安慰著苦難的眾生，從中祈求得祂慈悲攝受。

松山「慈惠堂國樂團」登台時，讓台下聽眾交頭討論，因為他們搬出琵琶、柳葉琷、南胡、革胡、嗩吶等等各式樂器，在黃家璋的指揮下，演奏《母娘慈悲頌 》等曲目。曾經獲頒陸軍官校傑出校友獎的黃家璋，也特別為抗戰時殉國的張自忠將軍，譜寫了《英烈千秋》，獨特的編曲手法，相當的激動人心。

▼佛教福智「知音讚頌團」。（圖／記者譚志東攝）



「台北市感恩協進會」理事長鍾蕾妮表示，七七盧溝橋事變，是中華民國與日本於1937年7月7日發生在北平西南地區宛平縣「盧溝橋」的一起軍事衝突，是第二次中日戰爭（八年抗戰）全面爆發的起點，同時是第二次世界大戰中的一部分，隨後日本在1941年12月25日偷襲珍珠港，台灣也捲入了戰爭，迄今還有老人家記得當年美軍大轟炸的恐怖情況。

鍾蕾妮表示，雖然戰爭已遠，但是「戰爭是殘酷的」，經過戰爭親歷者的口述與史實影片及與戰爭有關的歌曲，讓大家了解戰爭的可怕，而一起在祈福歌聲中，以群體力量為和平無戰事祈福。她還說，這次的活動，相當感謝各方朋友的小額贊助，也要特別謝謝旅美華僑傅中先生，因為他致贈電子書《傅克軍獨立工兵團與遠征軍的故事》、《1895-1945台灣歷史知多少》，送給到場的觀眾下載。

▼松山「慈惠堂國樂團」。（圖／記者譚志東攝）

