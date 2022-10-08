這一句話毀三觀！　民進黨立委認了：陳時中「馬英九上身」

▲陳時中喊話環南市場會長林勝東「會痛跟我說」，引發外界熱議。（圖／陳時中臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

針對環南市場自治會會長林勝東稱「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」日前民進黨台北市長參選人陳時中回應，「覺得有痛要講」引發各界譁然。對此，知名主持人謝震武訝異表示，陳時中回應的方式「毀壞三觀」，就連民進黨立委林俊憲也直呼，「陳時中有一點馬英九上身」。

對於陳時中以「會痛要跟我講」回應林勝東一事，謝震武昨（7日）晚間在政論節目《新聞面對面》上形容這件事「毀壞我三觀」，令他完全無法理解。

謝震武表示，在選戰打到僅剩50天的過程，一定會是有經驗的幕僚群徹夜討論好策略，例如面對堵麥時應該怎麼回應，然而陳時中卻稱「我是沒有說把誰揍了一頓，但是我覺得有痛的人要跟我講」。謝震武詢問現場來賓「哪一位覺得這個回法是OK的？」

▲針對陳時中喊話林勝東「會痛跟我說」，謝震武、林俊憲表達看法 。（圖／翻攝自新聞面對面）

林俊憲表示，所以說選舉應該要步步為營，有時候一個突發事件處理不好，就會產生難以想像的蝴蝶效應，就變成大颱風了。林俊憲坦言，事後看，陳時中在回答林勝東這部分應該可以回答得更好，但回答這個問題，確實有一點馬英九上身。

林俊憲認為，陳時中目前面臨到人設多變的問題，原本是防疫指揮官，前陣子又因為媒體人事件，變成只能站在旁邊看，無得插手。他認為，民進黨在台北市的選戰步調確實要好好地調回來，「陳時中應該要回到原本的人設，趕快把綠營基本盤鞏固好」。

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