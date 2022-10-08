國慶出遊　南下新營服務區免費視障按摩樂悠悠

▲台南市勞工局8日上午10時至下午2時許，於國道一號南下新營服務區舉辦視障按摩體驗，現場有6位視障按摩師免費為南下旅客紓壓按摩，受惠民眾近百人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局8日上午10時至下午2時許，於國道一號南下新營服務區舉辦視障按摩體驗，現場有6位視障按摩師免費為南下旅客紓壓按摩，受惠民眾近百人次，落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，希望民眾更認識視障按摩、支持視障按摩師。

勞工局長王鑫基表示，近兩年受新冠肺炎疫情影響，勞工局先前在新營服務區輔導成立視障按摩小站也備受衝擊，目前暫停營業，待疫情趨緩後將擇期恢復營運。Covid-19無情肆虐，按摩業首當其衝，造成視障按摩師收入銳減，市長黃偉哲關心視障按摩師的生計，為帶動民眾消費意願，增加按摩師收入，利用國慶假期的第一天，在國道一號南下新營服務區舉辦按摩體驗活動。

勞工局長王鑫基還說，勞工局在東山服務區也有輔導經營視障按摩小站，現正整修中，預計10月下旬試營運，11月正式開幕。更輔導視障團體成立「南盲視障按摩公司」，是台南市唯一的視障按摩公司，創造了20個就業機會。大台南高達90個按摩據點(上網搜尋:大台南視障者按摩服務據點)，超過200位執業按摩師，都有專業按摩證照，也都依規定接種新冠疫苗，恪守防疫指引，配戴口罩、落實消毒，持續抗疫也要適時放鬆，歡迎大家前往蒞臨消費。

就業促進科長沈淑敏也說，對於視障者而言，按摩不僅只是工作，更能夠穩定生活，並透過客人的正向回饋獲得成就感，期望藉由視障按摩宣導會，能夠讓民眾對於視障按摩有更多的接觸與認識，也讓視障按摩師走出按摩院並主動出擊，每位視障按摩師都受過專業按摩訓練且持有證照，用專業技術、親民價格讓市民朋友享受頂級按摩，鼓勵大家用實際行動來支持視障按摩師。