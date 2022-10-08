警3小時查3酒駕！自己送上門酒測值曝　女造型師醉騎人行道也栽了

▲大安分局瑞安派出所，在3小時取締3件酒駕，均依規定送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者邱中岳／台北報導

北市大安分局瑞安派出所，在3日當天凌晨執行巡邏，連續查獲3起酒駕，其中警方在處理一件酒駕案件時，另名酒駕騎士還雙載差點撞上巡邏車，當場被警方攔下，警方呼籲，千萬不要因為假日、深夜期間，就忽視警方取締酒駕違規的決心。

警方指出，3日凌晨1時許，執行巡邏時，發現1名25歲的林姓男子，騎車搖擺不定，當場攔下聞到濃厚酒味，酒測值達0.48，正要帶回派出所之際，巡邏車險些被20歲的余姓騎士撞上，結果余與後座友人都有酒味，余的酒測值達0.56。

3人立刻被警方帶回派出所偵訊，擔任廚師的林姓騎士表示，當天在和平東路的薑母鴨與朋友聚餐，因為席間小喝敬酒，以為沒酒駕才會走險上路，另名余姓騎士與陳姓乘客，則是在熱炒店跟同事喝酒，最後竟然酒駕想騎車返家，險撞巡邏車。

▲警方發現1名女騎士違規騎在人行道，一路尾隨發現騎士飄忽不定，攔下後發現酒駕。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方先將2名騎士依照公共危險罪嫌送辦，陳姓騎士也依「連坐法」開立罰單，事後警方在凌晨4時許，在和平東路3段上，發現1名29歲的吳姓女騎士，將車子騎在人行道上，一路尾隨將人攔下後聞到濃厚酒味，酒測值竟然達0.46。

事後警方將吳女帶回派出所偵訊，吳女坦承在信義區的韓國餐廳跟朋友餐敘，席間也喝了一點小酒，但覺得沒有酒味才上路返家，同樣也依規定送辦，警方指出，2022年至今已經取締170件酒駕違規，希望民眾不要酒駕，否則害人害己。