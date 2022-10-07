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史書華曬特助薪水「十幾二十萬」回嗆牙助爭議：打臉會不會太大力

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

▲盾牌牙醫史書華回應牙助2.7萬起薪爭議，「魯蛇們繼續自嗨吧！」（圖／翻攝自臉書／盾牌牙醫史書華）

記者柯沛辰／綜合報導

愛台網紅「盾牌牙醫」史書華近日在臉書提到自己的助理薪水超過9萬，結果藥師林士峰、醫師蘇一峰挖出人力銀行資料，顯示史書華診所只開起薪2萬7500元徵牙助。對此，史書華7日回應，他給特助的薪水十幾二十萬，反觀牙助什麼都不會，起薪2萬7500元訓練2個月再調薪有何問題？「魯蛇們繼續自嗨吧！」

史書華7日晚間在臉書表示，他的特助做牛做馬，薪水給到七、八萬，甚至十幾、二十萬的都有，反觀牙助什麼都不會，訓練2個月才能獨立跟診，屆時再開始調薪，從起薪2萬7500元再往上加，有什麼問題嗎？「（特助）薪水給超過九萬怎麼了嗎？還要跟各位報告？」

史書華說，鄉民跟爆廢一群拿不到又給不起的魯蛇叫叫叫也就算了，「還有DJ藥師、管理費遲繳的蘇醫師跟韓粉牙醫在那邊靠北靠母...在那邊翻車現場？我看你們翻來翻去才笑死。好了，我要來去做垂直補骨了，魯蛇們繼續自嗨吧！」

史書華曬出轉帳紀錄強調，他對助理敢要求也敢給，早上才休診請業界一流的溝通講師來幫助理上課，畢竟要求助理把事情做好，本來也就要給相應報酬，不然誰要幫你賣命？為此，他也喊話高虹安「有本事就拿自己的錢，不要用公家的啦，這個才叫做自掏腰包啊！」

▼史書華貼出轉帳紀錄，反問「這樣打臉會不會太大力？」（圖／翻攝自臉書／盾牌牙醫史書華）

▲▼史書華曬特助薪水「十幾二十萬」　回嗆牙助爭議：魯蛇們繼續自嗨。（圖／翻攝自臉書／盾牌牙醫史書華）

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