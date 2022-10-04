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31歲男友還在打工！突喊想轉行「這職業」　網見細節嘆：放生吧

▲情侶吵架,分手,離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO對男友的經濟狀況很擔心。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

如果對另一半的工作有意見，該怎麼辦呢？一名29歲女網友表示，男友目前是打工族，最近考慮要去當作業員，不過她認為對方應該趁早先學技術會比較好，不知道該如何調適自己的心情，很擔心2人未來會因為錢的問題而發生爭執。PO文曝光後掀起熱議，網友紛紛勸「沒有上進心就放生吧」。

原PO在「Dcard」發文表示，自己是一名公務員，月薪大約6、7萬元，男友大她2歲，現在是打工族，一個月收入大約3萬元。2人交往已經將近3年，對方媽媽一直詢問是否有結婚打算，但她對於男友的經濟狀況非常憂心，爸媽也不太贊成她結婚，所以她一直試圖說服男友趁年輕趕快轉換跑道。

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近來男友表示，考慮轉行去當作業員，不過原PO認為，應該要趁早學點技術，像是水電工或木工等，也可以去考個證照，感覺會比作業員好一點。她也抱怨，男友每次回到家之後都只會坐在電腦前面打電動，身材也因為長期不運動而走樣。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲原PO不知道該如何調適心情。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原PO好奇，需要有什麼契機可以讓男生想要改變現況，也希望有其他作業員前輩可以分享經驗，「該行業有沒有升遷機會，或是能學到什麼一技之長？會有加薪的可能嗎？」也說看到男友到現在都沒什麼動作，讓她覺得很累，也擔心未來會因為錢而吵架，因此PO文求助，也好奇該如何調適心情。

不少人看到後紛紛表示，「最常見的契機就是分手，你不想分手的話，就看看能不能讓他主內」、「感覺放手好了，不管職業問題，光沒上進心跟下班就在電動，那這樣其實就算組成家庭，未來也會天天吵架，更別說作業員其實是高工時低回報那種賣肝的，所以放棄吧」、「如果他沒有努力想變好，那就放生吧」、「覺得要設停損點了，男生目前沒有責任感，他短期追不上你的腳步」。

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