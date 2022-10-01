尪薪水不到4萬卻想買奢侈品！人妻無奈求助　網見細節嘆：沒救了

▲人妻抱怨，老公薪水不到4萬卻想買奢侈品。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

常說「相愛容易相處難」，夫妻間除了有愛之外，也需要價值觀、金錢觀契合才能走得長久。一名人妻表示，老公薪水不到4萬元，還有一大部分要拿去繳房貸，但對方總想著要買奢侈品，完全沒有存錢的概念，2人也無法溝通，讓她覺得相當頭痛。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，和老公交往1年多就結婚了，對方在交往前就非常細心、體貼，婚後也算是個好老公，下廚、家事都會幫忙分擔，雙方收入沒有差很多，婚後也在爸媽的贊助下買了房子。

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但原PO透露，平時光是繳房租，就佔收入的一大部分，沒想到老公近來卻總想著要買新出的iPhone 14和Gogoro新款車。她表示雖然電動車有補助，可以省下不少錢，但還是得花一大筆錢去買，因此認為應該要再審慎評估一下。

不過老公無法了解原PO的想法，2人針對金錢觀溝通了好幾次，但幾乎都沒有結果，對方還會說「你憑什麼要管我錢要怎麼花？要想清楚什麼，我媽都沒管我這麼多了」，隨後就甩門離開。雖然她先前就知道對方沒有存錢的意識，且手頭上有錢就想要花掉，也對身上的行頭很在意，但沒想到會演變成這樣，好奇「到底應該怎麼跟他溝通會比較好？」

▲原PO和老公的金錢觀不合。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

不少人看到PO文後，紛紛表示「不要陪一個男孩長大」、「你就不要管他啊，跟他金錢要分開，他若沒錢就不要借他給他」、「聽起來好像我前男友，當初金錢觀真的差太多，對方很重視物質，又是脾氣硬的大男人，完全走不下去」、「離婚，在生孩子之前，價值觀不合真的沒救了，而且你老公蠻不成熟的」、「你們看起來對彼此根本不夠熟悉，現在才要開始吵金錢觀這點太遲了吧」。

但也有人認為，「妳說的那些不算奢侈品吧，都蠻實用的啊，價格也合理」、「如果他家用的部份都能正常拿出來，用自己的錢買手機跟摩托車應該還好吧？我是建議夫妻財務各自管理，他花他的，妳存妳的」、「他要的這兩樣東西都是必需品啊？你管太多了吧？iphone少說用3年，機車有在保養要壞也很難，但如果他是年年換新機那就另當別論了」。