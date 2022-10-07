謝龍介誤將振興券當成賄選　屢次烏龍爆料恐影響選情

▲台南市黃偉哲市長在市場發放50元消費券，係經濟部從6月份起為振興疫後經濟，在各縣市推動的活動，證明謝龍介再次烏龍爆料。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長參選人謝龍介，7日指控黃偉哲在市場發放50元消費券，涉嫌利用公帑賄選，惟經查證這是經濟部從6月份起，為振興疫後經濟推動的活動，黃偉哲發送市場消費券時，多位國民黨市議員也陪同發放，更要求市府還要延續辦理，此事光速打臉謝龍介的烏龍爆料，認為屢次烏龍爆料恐對其選情造成影響。

黃偉哲發言人邱莉莉議員指出，經濟部從今年6月起，推動「銅板快閃夠購go」活動，到市場及夜市發放50元抵用券，以振興商圈。包括台北市士林夜市、新北市秀豐市場、台中市逢甲夜市、花蓮縣東大門觀光夜市等都同步推行，由於反應熱烈，在議會審查預算期間，不分黨派的議員都肯定，還附帶決議明年要續辦。

民進黨市議員邱莉莉表示，黃偉哲在發放消費券時，包括國民黨議員蔡育輝、曾培雅、許至椿、尤榮智以及民進黨市議員皆陪同發放，難道謝龍介也要將同黨議員移送法辦嗎？謝龍介此次的賄選指控，無異遭到光速打臉，再度「烏龍爆料」。

邱莉莉指出，謝龍介就是經常缺席議會，才會將朝野支持的政策搞成烏龍爆料，難怪國民黨議員多不願意和謝龍介合體，而寧願陪同黃偉哲出席活動，7日最新公布的民調顯示，謝龍介的支持度仍持續落後。