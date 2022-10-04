雪乳按摩女「超狂連結」！中年男連用2保險套　被逮時已虛脫

▲一間外觀不起眼的按摩館，裏頭卻暗藏春色。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一間SPA館暗藏春色，女子按摩會主動詢問「半／全套性服務」，警方蒐證多日後，於本月2日凌晨12點多持搜索票到場，開門即逮到剛辦完事的男客與上圍豐滿的小姐，並扣下2個已使用的保險套，現場還有潤滑劑及24個未使用的保險套。店家負責人百口莫辯，並表示未來不再營業，全案依法究辦。

▲警方開門看到剛完事的小姐與神情疲憊的男客，並查獲2個已使用的保險套。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，這間情色按摩館位於林森路上，裏頭共有4名越籍小姐服務（年齡為32~43歲）開業期間就有民眾向警方檢舉，表示該店的小姐在按摩時都會主動詢問，「先生要不要加值服務」，進而提供半套或是全套的性交易。

先前員警登門臨檢，店家負責人拒不配合，還時不時關鐵門，不讓警方有機會入內查看，但警察可不是省油的燈，多日在店外埋伏蒐證。直到本月2日凌晨，秀朗所長黃柏銘見時機成熟，率8名警員並持搜索票到場查緝。

▲越籍小姐容貌姣好身材火辣，為了多賺小費，才在按摩時提供性服務。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方先控制49歲陳姓負責人後，入內發現剛完事的小姐、59王姓男客，並查獲24個未使用保險套、2個已使用保險套、營業所得新台幣28900元。4名小姐與男客都坦承性交易，陳姓負責人也百口莫辯，只能乖乖就範。

警方調查，4名小姐都是從越南嫁來台灣，為了多賺小費，按摩時才主動詢問其他服務；全案將依刑法妨害風化罪移送陳姓負責人，至於現場客人及小姐則依社會秩序維護法裁罰。

▼警方查獲多個未使用的保險套、潤滑劑等證物，4名小姐也坦承從事情色按摩。（圖／記者陳雕文翻攝）