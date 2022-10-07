全聯也能買到「迪卡儂」運動用品！ 2大店中店引進品項超過300樣

▲全聯宣布引進「迪卡儂」運動用品，目前在台北南港旗艦店、台中潭子中山店，2間門市設立店中店。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心今（7）日宣布引進全台最大運動用品量販店「迪卡儂」商品，以「店中店」專區模式陳列，首波在面積較大的「台北南港旗艦店、台中潭子中山店」2家門市設立測試，挑選熱銷品項數超過300種，登山露營、球拍、有氧運動等用品都能買到，提供消費者多元需求。

▲選品方面，則挑選迪卡儂熱銷品項為主，販售品類約20種、品項數超過300樣。（圖／全聯提供）



全聯繼引進「生活良好」、「無印良品」等日系品牌後，再度提供消費者更多元購物需求。根據教育部體育署資料指出，台灣運動消費支出每年高達千億元，其中以運動裝備消費支出占比最高。全聯看好運動風潮，並積極拓展新客層，特別引進法商「迪卡儂」（Decathlon）運動商品，目前首波以門市面積較大的2家門市，在台北南港旗艦店、台中潭子中山店測試設立專區。

而選品方面，則挑選迪卡儂熱銷品項為主，販售品類約20種、品項數超過300樣，不論是登山露營、球拍用具、有氧健身、運動恢復等用品，通通都可買到，售價也與迪卡儂相同，介於99元～999元間。

▲▼不論是登山露營、球拍用具、有氧健身、瑜伽、運動恢復等用品，都可以買到。（圖／全聯提供）

全聯指出，一直以來秉持「方便又省錢」品牌理念，期望帶給消費者平實卻又不失質感的好物，但全聯主要販售商品以生鮮、乾貨為主，為了滿足消費者購買高、中、低價位的商品需求，這幾年不斷引進新品牌吸引年輕客層，像是加入「MUJI無印良品」能提供像是保養、文具、紡織等品項；而「迪卡儂」則能補足全聯運動商品缺口，達成互補效益。

目前2家門市剛測試上路，就吸引不少消費者矚目，其中又以衣服、毛巾、能量水果軟糖⋯等相當熱銷。另外，在全聯購買迪卡儂也可參與全聯各種檔期活動優惠，像是10/9～10/10的「家家購物節」期間，使用「全支付」全額支付單筆每滿1000元，最高可享10%福利點回饋，消費者可趁這波買起來。

▲目前2家門市剛測試上路，就吸引不少消費者矚目。（圖／全聯提供）