▲高端報廢率達34%！王必勝拉日本背書：恐丟近6千萬劑AZ疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

外界質疑高端銷毀率近34%，比整體疫苗報廢率6%高出近6倍。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，疫苗現在已經發展到次世代疫苗，先前品牌若未朝這方面積極發展，報廢率較高也是必然現象。他更拉日本政策背書，表示日本買了1億多劑AZ疫苗，也僅施打幾10萬劑、提供4000多萬劑外援，餘下屆期也只能報廢。

中央流行疫情指揮中心公布疫苗接種情形，疫苗接種人口涵蓋率第一劑 93.7%、第二劑 87.9%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率 73.4%，第二次追加劑接種率 11.6%。

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昨日共有2940名6個月到4歲幼童接種莫德納次苗，第一劑打了1192人次、第二劑1748人次；次世代雙價疫苗則接種3萬6484人次。

王必勝表示，目前新冠疫苗已發展到次世代疫苗階段，若未積極往這方面發展的疫苗，未來ㄧ定較少人施打，報廢率也會提高。日本購買1億AZ疫苗，也僅打了幾十萬劑，另有4000多萬劑外援，餘下也都是屆期報廢。若以此推算，報廢劑數恐近6千萬劑。

指揮中心採購505萬劑高端疫苗，目前已經銷毀120萬劑，另有50萬劑將於11月屆期，若無人接種將面臨銷毀命運。王必勝表示，因為疫情無法預測，疫苗採購戰略無法未卜先知，隨著疫苗演進，施打率低的疫苗就只能銷毀。