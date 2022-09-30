19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光　他時速100狂追慘了

▲▼19歲男開黑色馬三飆速撞路邊貨車，造成2死1傷，背後原因曝光。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉2020年3月間發生一起嚴重車禍，一輛黑色馬三飆速撞上停放在路邊的大貨車，造成2死1重傷的慘劇！經檢警調查，原來是另外一部休旅車與黑色馬三發生行車糾紛，一路高速逼車，這才釀成憾事。該車駕駛被判應執行有期徒刑9年10月，還要賠償死者家屬210萬餘元。

回顧整起事發經過，2020年3月28日上午8時45分，一輛由19歲趙姓駕駛所開的黑色馬三，行經五濱路二段時因不明原因高速衝撞停放路旁的大貨車，車身當場插入貨車底下，車頭全毀，而站在貨車旁的2名林姓男子慘遭波及，趙姓駕駛、其中一名林男當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救仍宣告不治，另一名林姓男子則是身受重傷，日常生活需要他人24小時照護。

法院調查發現，案發前有另名林姓男子開休旅車沿台2線濱海公路由南往北方向行駛，途中行經五濱路二段與五結路一段交叉路口時，因為紅燈暫時停在左轉專用車道上，但他見到前方燈號變綠，又違規右切想插入直行車道。

此時，他見趙姓駕駛不讓他切入，認為對方刻意擋車，還對他比中指挑釁，便猛踩油門，開始以時速約90到100公里的高速，一路狂追趙男1分鐘，並在事發地點前，超越趙男開的馬三約半個車身時，突然猛地右切超車。趙男見狀馬上踩煞車降速，車輛當場失控衝向右前方的大貨車，造成2死1重傷的悲劇。林男見發生事故後，非但沒有停車協助報案，還開車離去。警方經調閱路口監視器，才循線找到他並通知到案。

法院勘驗各項事證後，依照妨害公眾往來危險致人於死罪，處林男有期徒刑8年6月，另依駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，判處有期徒刑2年，應執行有期徒刑9年10月確定；心碎的趙男父母再向林男提出民事求償，羅東簡易庭判林男應賠償喪葬費、撫養費等，共210萬4721元。