北韓軍機以卵擊石？設備落後恐「遭南韓擊落」　專家警告不能輕忽

▲南韓空軍出動F-15K戰機、KC-330空中加油機1日在忠清南道雞龍台展開機動示範飛行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓昨（6）日繼上午首先從平壤三石發射2枚短程彈道飛彈，下午更出動8架戰鬥機、4架轟炸機前往南韓設置的特別監視線以南「示威飛行」，為10年來罕見出動軍機進行發射導彈以外的軍事挑釁。儘管北韓戰機落後數十年，但專家卻認為不應該輕忽，因為北韓警告意味濃厚，未來很可能提高軍事挑釁層級。

根據南韓《中央日報》，北韓6日下午共出動12軍機飛往特別監視線以南，其所帶來的「空中武力威脅」手段過去10年以來未曾使用，因此被外界認為是提高軍事挑釁層級，是針對美國海軍尼米茲級航母雷根號返航東海（日本海）宣洩不滿，為此南韓空軍出動30多架戰鬥機升空應對，南北韓共40多架戰機就這樣在空中盤旋對峙1小時。

此次軍事專家皆聚焦在北韓動用空軍戰力進行挑釁，因為北韓空軍雖然號稱擁有1500架以上各種軍機，包括戰鬥機484架、攻擊機194架、教練機357架、運輸機約500架，但大都是從韓戰以後擺放數十年的軍事垃圾，根本談不上空軍現代化。



攤開北韓主力戰機名單，其號稱最先進的戰機米格-29更是前蘇聯於1970年代設計、引進，若要對上美國、南韓擁有匿蹤功能的F-35戰機，恐怕升空後在辨別出敵方戰機前，就在「未知」的情況下慘遭擊落。

不過，南韓梨花女子大學北韓學科教授朴元坤（박원곤）仍認為不應該輕視此次北韓動用軍機升空挑釁的意圖，「北韓動用空軍戰力進行挑釁是前所未見，為的就是挑起緊張局勢。北韓繼能夠在不同地點發射多款飛彈，如今更動員空軍戰力，其意圖是為了讓美日韓更難應對。」

朴元坤分析，「在空軍現代化面臨失敗的北韓，即便站立處於絕對劣勢，仍不惜動用空軍進行挑釁。其代表的是，北韓願意動用所有可用資源應付威脅，而這也預告北韓未來將提升挑釁與威脅的層級。」

報導指出，北韓透過動用空軍戰力進行軍事挑釁的情況其實屈指可數。2012年10月，南韓脫北者公民團體曾在臨津閣向北韓空飄宣傳氣球，當時北韓號稱最先進的4架米格-29戰鬥機便越過南韓設置的戰術行動線（TAL），一路逼近38度線。

另外，外界推測北韓因缺乏航空用油而難以隨時動用空軍戰力，然而北韓卻透過此次挑釁破除這項推測，針對美國在韓半島（朝鮮半島）部署戰略資產釋出正面對決的訊號。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》