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32歲人妻自爆「四胎生下8娃」站一排合影炫耀！真相曝光網傻眼

▲▼32歲人妻四胎生了8個孩子。（圖／翻攝自極目新聞）

▲32歲人妻四胎生了8個孩子。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南一32歲的女子近日拍影片說，自己四胎生了8個孩子。網友從影片中推測為四對龍鳳胎，此事引發熱議。10月6日，當地村民公開真相表示，該女子事實上只有2個孩子，「四對龍鳳胎」並不屬實。

​據《極目新聞》報導，網傳影片中，一女子坐在椅子上，先後有8個孩子上前與她站在一起，並擺出造型拍攝影片。發布者表示，「1990年的我生了8個娃，最大的11歲，最小的2歲。」

她還在評論中回覆說，8個孩子是四胎生下的。影片中標記的出生順序顯示，8個孩子中，老大、老四、老五、老八為男孩，另外4個為女孩。

網友據此推測女子生了四對龍鳳胎。有網友表示，「運氣太好了，上輩子拯救了銀河系吧？」也有網友表示質疑，「這概率得有多低，不太相信。」

在該女子的影片作品中，透露娘家在湖南省岳陽市平江縣某村。6日下午，該村一村民透露，她也看到了網傳的影片，影片中的女子她認識，是他們村一名姓單的女子。但據她所知，單女並未生8個孩子，更沒有四對龍鳳胎，而是只有2個女兒，影片中的內容不實。

該村另一村民單先生指出，影片中的8個孩子只有2個是單女的，其他6個是她弟弟妹妹的，她將孩子們叫到一起拍了個影片。他說，單女平時多在長沙，可能這幾天回老家聚到一起拍著玩的。

武漢市第三醫院婦產科主任王丹向表示，龍鳳胎的出生概率只有千分之五左右，而連生四胎龍鳳胎幾乎不可能，她目前沒有聽過此類案例。

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