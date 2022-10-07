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訂3400元網美蛋糕「指定內餡做錯」她吃一口失望！網見危險1物嚇壞

▲客製化蛋糕要價3400元，她吃一口超失望。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

為了幫好友慶生，有些人會精心準備客製化蛋糕當作驚喜，一名女網友表示，好友跟網美蛋糕店預訂一個3400元的客製化蛋糕，要幫她過生日，但店家居然做錯口味，指定草莓內餡卻做成藍莓，而且整體吃起來超普通，最扯的是，蛋糕裡面居然插著一根竹籤，雖然是為了支撐蛋糕用，但是危險性卻引發網友熱議。

女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，好友向知名網美蛋糕店訂做客製化蛋糕，小小一個竟要價3400元，蛋糕體的口味是巧克力，外圍有著厚厚的鮮奶油，切開之後發現，指定草莓內餡被做成藍莓，向店家反應後，對方卻回應「是不是要補一個一般的奶油蛋糕給妳？」讓原PO超火大。

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原PO吃了一口後搖頭，「口感、口味都超普通」，蛋糕吃起來沒什麼味道，鮮奶油很甜又不綿密，「比傳統麵包店的幾百塊奶油蛋糕味道還差，很失望，直接拒絕了補償的蛋糕」，她懷疑店家是使用普通低廉的食材，只有名氣大，實際品質不如傳統烘焙店。

原PO補充，蛋糕是友人送的，網美店IG有2.6萬粉絲，「想說會是好吃的， 當天知道這個口感跟價格後，差點沒暈倒」。此外，很多網友仔細看，蛋糕中間竟然插著一根長長的竹籤，相當危險，原PO也解釋，「中間竹籤是為了支撐蛋糕用的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

▲網友看到竹籤後驚呼「超危險」。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

貼文曝光，網友們表示，插竹籤真的很危險，「這竹籤一般蛋糕店根本不敢用，之前國外有人慶生，壽星吹完蠟燭後，頭部被友人往蛋糕方向砸，然後壽星定格沒有反應，她的頭部被竹籤貫穿，當場死亡了」、「哇，這需要竹籤支撐蛋糕的技術，第一次看到」、「放竹籤太可怕了吧！萬一有的派對玩砸臉，後果不堪設想」。

其他網友則表示，「做錯也是要補正確的口味給客人啊，怎麼會反而補償聽起來更低價的蛋糕」、「網美店就是拍照美美的，那種口味就不能太期待」、「看不出有3400元的價值」、「這種蛋糕普遍都很難吃，買過一次這種客製化後就不敢再買，不管多美都一樣沒救」。

《ETtoday新聞雲》記者致電店家，店家表示，期間不斷跟對方道歉，也表示會賠償一個藍莓口味的鮮奶油蛋糕，但對方訊息不讀不回，店家也很無奈；至於蛋糕裡插竹籤，店家表示，「絕對會告知消費者」，擔心消費者在手提的過程晃動，影響蛋糕的美觀，因此插上竹籤維持

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