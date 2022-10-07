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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／蔣萬安支持度39.6%居冠　擴大領先陳時中12.6個百分點

▲▼黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

年底九合一大選進入倒數階段，首都台北市長之戰備受關注。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，蔣萬安支持度39.6%，陳時中支持度27.0%，黃珊珊支持度23.3%，其他9位候選人合計共1.2%，前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距12.6個百分點，蔣萬安擴大領先

▲▼台北市民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，點圖放大，下同）

根據本次調查，在支持度方面，蔣萬安支持度39.6%，陳時中支持度27.0%，黃珊珊支持度23.3%，其他9位候選人合計共1.2%（包含童文薰0.3%、張家豪0.3%、蘇煥智0.2%、鄭匡宇0.2%、施奉先0.1%與王文娟0.1%），前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距12.6個百分點，由蔣萬安暫時領先。

相較前次調查（2022年9月），黃珊珊支持度並無太大變化，由前次22.8%微幅增加至本次23.3%；蔣萬安支持度由36.9%增加至本次39.6%，陳時中支持度則由前次29.4%減少至本次27.0%，使得蔣陳雙方差距由前次的7.5個百分點增加為本次的12.6個百分點。

由《ETtoday新聞雲》歷次民調結果來看，本次調查為蔣萬安領先陳時中幅度最大的一次（其次為2021年11月調查，蔣萬安與陳時中兩人差距11.5個百分點），陳時中支持度下跌，不排除周玉蔻事件恐已傷及陳時中選情。

▲▼台北市民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

從受訪者年齡與政黨傾向交叉分析來看，蔣萬安在50-59歲（51.0%）、60歲及以上（51.8%）、國民黨（92.3%）、泛藍（79.5%）認同者中獲得相對較高的支持度；陳時中則在民進黨（77.9%）、泛綠（71.6%）認同者中獲得相對較高的支持度；而黃珊珊在20-29歲（35.3%）、30-39歲（35.9%）、台灣民眾黨（76.3%）認同者中獲得相對較高的支持度。此外，蔣萬安與黃珊珊皆各自獲得約三成二的中間選民支持。

▲▼台北市民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

若由議員選區來看，各選區均以蔣萬安支持度為最高，特別是第03選區（松山、信義）與第6選區（大安、文山），支持度皆達四成二以上。

▲▼台北市民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

其次，看好度方面，有45.9%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長，28.7%台北市民看好陳時中當選，17.6%看好黃珊珊，另有7.8%表示不知道/沒意見。

▲▼台北市民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

候選人喜惡方面，台北市民對蔣萬安的喜好度為40.6%（非常喜歡19.3%、有點喜歡21.3%）、討厭度23.2%（非常討厭12.5%、有點討厭10.7%）；對陳時中的喜好度為27.8%（非常喜歡18.1%、有點喜歡9.7%）、討厭度50.2%（非常討厭36.7%、有點討厭13.5%）；而對黃珊珊的喜好度為36.1%（非常喜歡11.5%、有點喜歡24.6%）、討厭度則為17.4%（非常討厭7.5%、有點討厭9.9%）；三人中，以蔣萬安最受台北市民喜愛

▲▼台北市民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

至於施政滿意度，47.9%台北市民對現任市長柯文哲的施政表現感到滿意（非常滿意8.0%、還算滿意39.9%）；另有47.7%台北市民對柯文哲施政表現感到不滿意（非常不滿意23.2%、不太滿意24.5%），評價兩極。

▲▼台北市民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

另外，居住幸福度部分，63.2%台北市民對於住在台北市感到幸福（非常幸福9.7%、還算幸福53.5%）；另有33.0%台北市民認為不幸福（非常不幸福10.9%、不太幸福22.1%）。

▲▼台北市民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

本次民調由《ETtoday新聞雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年10月4日至10月5日進行，調查方法以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。抽樣設計以《ETtoday新聞雲》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為台北市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）。樣本規模部分，調查共發出65,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,632份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.43%。樣本代表性與加權則採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據111年8月底台北市民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與2021年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。

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