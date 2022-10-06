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iPhone 14 Plus明天開賣　5大特色盤點：根本高CP值

▲▼iPhone14 Plus（圖／翻攝蘋果官網）

▲iPhone14 Plus（圖／翻攝蘋果官網）

記者葉國吏／綜合報導　

蘋果iPhone 14 Plus將於明天正式開賣，128GB3.19萬、256GB售價3.54萬、512GB售價4.24萬。《ETtoday新聞雲》也盤點5大亮點，若是預算有限、無專業錄影需求與追求處理器效能的話，iPhone14 Plus絕對是首選。

機身重量，竟比6.1吋iPhone14 Pro還輕

擁有6.7吋螢幕與雙鏡頭的iPhone14 Plus，重量為203克，而6.1吋iPhone14 Pro重量有206克，6.7吋iPhone 14 Pro Max重量則有240克。也就是說，iPhone14 Plus擁有大螢幕卻比旗艦機來得輕盈。

音樂播放電力長達100小時

iPhone14 Pro與iPhone 14 Pro Max的音訊播放時間分別為75與95小時，不過iPhone14 Plus卻擁有100小時，甚至比iPhone14 Pro還多出25小時。值得注意的是，影片播放時間部分，iPhone14 Plus也比iPhone14 Pro與多出3小時。

絕美新色「寶寶藍」

這次蘋果主打紫色系，不過iPhone 14 Plus還有淺藍色，網友則暱稱絕美「寶寶藍」，具有相當質感也色調柔和，適合日常穿搭。

配備加大版「超Retina XDR顯示器」

iPhone14 Plus配置超Retina XDR螢幕OLED面板，還具備有2,000,000:1對比度，與iPhone14 Pro和iPhone 14 Pro Max相同，可呈現優異的對比，白得很亮、黑得很深邃。

比iPhone14 Pro Max便宜7000元

以128GB、256GB與512GB來說，iPhone14 Plus會比iPhone14 Pro系列便宜3000元；比iPhone14 Pro Max系列便宜7000元，因此對於預算有限、又偏好大螢幕的果粉來說，iPhone 14 Plus是相對平價的首選。

▼ iPhone14懶人包。（圖／記者劉維榛攝）

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關鍵字：

iPhone 14 Plus

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