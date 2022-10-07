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國慶大典最後預演搶先看　勇鷹高教機衝場、「巨幅國旗」飛越上空

▲▼國慶大會預演，三軍儀隊聯合操演。（圖／記者黃克翔攝）

▲國慶大會冒著雨天預演，三軍儀隊聯合仍繳出完美操演表現。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

雙十國慶將屆，慶籌會7日下午在總統府前廣場進行大會預演，包含大會序幕暖場的三軍樂儀隊、北一女樂儀旗隊，以及受矚目的勇鷹高教機及F-5戰機編隊衝場、「巨幅國旗」飛越上空等精彩演出，吸引諸多民眾圍觀，提早感受到國家慶典氛圍。

2022年國慶大會主題為「守土衛國 你我同行」，主視覺「多元匯聚 璀璨未來」以線性構成的方式，讓多色的線段向中心匯聚集合，以營造出你我同行、前進的意象，而雙十造型則猶如光榮勳章般，象徵著守土衛國的集體榮耀。顏色上，使用「大地綠」與「海洋藍」，代表台灣土地及所珍視的家園，「暖陽黃」與「天幕青」則表現並肩同行、無所畏懼，一起守護台灣、捍衛民主，綻放璀璨的自由未來。

▲▼國慶大會預演，北一女儀隊。（圖／記者黃克翔攝）

▲國慶大會預演，北一女儀隊演出。

典禮流程方面，分為「序幕暖場」、「國慶大會」、「主題表演」3階段；首場表演葛萊美獎得主「八歌浪Pakelang」揭開序幕，國軍聯合樂隊暨三軍儀隊隨後帶來精彩的「靜默槍法」，其中更首度全體使用「左手轉槍」，考驗隊員彼此間的默契跟專注力。

緊接著是由台南市安南區興安宮金獅陣、西港區廣慈宮金獅陣及七股區寶安宮白鶴陣組成的聯合武陣表演團體，以及北一女樂儀旗隊帶來一系列的精彩演出。而第一階段壓軸為勇鷹高教機及F-5戰機編隊衝場，象徵薪火相傳。

國慶大會進入第二階段，陸航CH-47SD契努克直升機吊掛12公尺乘18公尺「史上最巨幅國旗」，搭配2架UH-60M黑鷹直升機組「國旗機梯隊」飛越總統府上空；與此同時，由7位國軍及海巡代表，偕馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，與在東引「國之北疆」地標及靠泊在左營軍港的塔江艦現場連線，共同演唱國歌。

▲▼國慶大會預演，吊掛國旗進場。（圖／記者黃克翔攝）

▲國慶大會預演，吊掛國旗進場。

待致詞完畢後，典禮進入主題表演階段，由航特部5架AH-64E阿帕契直升機，以大雁隊形空中分列式自總統府上空由西向東通過，展現出國軍勤訓精練及捍衛國家的決心。隨後由日本京都橘高等學校吹奏樂部，以「台日友情50週年 Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題進行演出；緊接著台灣街舞文化推廣協會，將以「跳出團結力 舞向新視界」為主題，搭配曉明女中管樂隊共同演出。典禮尾聲，是空軍雷虎特技小組的AT-3教練機衝場，噴發藍白紅彩煙，帥氣地為預演畫下完美句點。

▲▼國慶大會預演，三軍儀隊聯合操演。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼國慶大會預演，三軍儀隊聯合操演。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼國慶大會預演，雷虎小組衝場。（圖／記者黃克翔攝）

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