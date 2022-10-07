壯男半夜常驚醒！醫生誤診焦慮症...拖1年查出是癌：只剩1年壽命

▲美國男子常常半夜驚醒，伴隨不舒服症狀。（圖／翻攝自Robin Hendley臉書）

圖文／CTWANT

身體若有不舒服，一般人都會選擇看醫生，沒想到發生誤診的情況。美國阿克斯布里（Uxbridge）45歲男子羅賓（Robin Hendley），常常在半夜醒來，感覺心臟病發作，但醫生診斷是焦慮症，結果最後檢查發現是癌症，只剩下一年壽命。

根據《鏡報》報導，羅賓是一名駕訓班教練，身體一向健康，每個禮拜會上健身房6次，但就在2年前，他突然會在半夜醒來，伴隨耳鳴、視力模糊和頭部劇烈疼痛等症狀，而且喘不過氣，像是要心臟病發作一樣，「我感覺有人打了我的臉，像是被打了一巴掌，或是被板球拍擊中。」雖然看過醫生，不過醫生認為是他太過焦慮導致的心理毛病，但他內心知道，不只是單純的焦慮，直到做了磁振造影檢查，才查出病因。

羅賓去年10月得知，他的大腦左側顳葉長了約5公分的腫瘤，診斷是4級膠質母細胞瘤，是一種最具侵襲性的腦腫瘤。根據統計，罹患此病的人壽命大約只能活12個月，這個消息讓他難以接受，難過表示自己早預料到壞消息，「我知道這不僅僅是焦慮症狀，但醫生一直告訴我，不可能是癌症，因為我身體健康。」

▲羅賓做了磁振造影檢查，才查出真正病因。（圖／翻攝自Robin Hendley臉書）

羅賓接受一連串手術，只能盡可能切除腫瘤，為此還要接受6周的放療和化療，而且要放棄12年的駕訓班教練的工作，「我熱愛工作，從來沒有不想去上班，那是感到最舒服、最快樂的地方。」他甚至開始思考，葬禮會是什麼樣子，「有誰會來參加呢？」

經過廣泛的研究，羅賓找到新的治療方法，是透過訓練身體讓身體的免疫系統來對抗腫瘤，目前為止已經花費了4萬英鎊（約143萬新台幣），甚至必須貸款才有錢付手術費用，預估他還要接受3次治療，每月至少花費2.5萬英鎊（約90萬新台幣）。

因此，友人發起了募款活動，到現在已經累積超過2萬英鎊（約72萬新台幣），目標是20萬英鎊（約717萬新台幣）。羅賓感謝這些善心人士，讓他可以盡可能活著，「沒有他們，腫瘤會很快帶走我的生命」，對於任何人的捐款，他都無比感激。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

延伸閱讀

▸ 英國首相與25內閣「私人手機號碼」遭賤價出售 洩漏源竟在美國

▸ 夜間值班猛灌3公升啤酒 醫酒後繼續幫病人打針還「對護士下封口令」

▸ 北市幼兒園驚傳虐童！ 3歲雙胞胎姊妹一個月遭打罵55次