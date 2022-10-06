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美副總統賀錦麗出車禍！去白宮途中「猛撞隧道」　特勤局離譜出包

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透社）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）3日上午發生車禍，她乘坐特勤局探員駕駛的休旅車前往白宮，途中竟自撞隧道旁的人行道。幸好賀錦麗毫髮無傷，更換座車後繼續上路。由於特勤局曾有多次隱瞞過失的紀錄，探員也應受過嚴苛訓練，更經常護送正副總統往來官邸與白宮，因此這起離譜事故5日曝光後，引發外界質疑。

《華盛頓郵報》引述知情人士說法報導，車輛撞擊力道之大，以至於必須緊急更換輪胎，也導致車隊被迫停下。不過，特勤局向政府高層發布訊息，告知賀錦麗會議將遲到時，卻宣稱領頭車發生「機械故障」。直到當日下午，特勤局局長切爾特（Kim Cheatle）才得知，上午的訊息沒有傳達實情。

對此，賀錦麗發言人艾倫（Kirsten Allen）表示，「副總統沒有受傷，也很感謝特勤局的迅速反應，把她安全送到白宮。」特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）解釋，駕駛的方向盤過度回正，才會導致這場事故。他坦承，探員一開始沒有分享正確細節，但之後就親自向上級匯報了。

▲▼特勤局探員必須隨時注意白宮人員的安危。（圖／路透）

▲特勤局探員必須隨時注意白宮人員的安危。圖中為美國前副總統彭斯。（圖／路透）

《華盛頓郵報》指出，特勤局一開始把遲到歸咎於「機械故障」，其實是分享白宮成員安全訊息時的標準程序。不過，該機構在掩蓋失職和錯誤行為方面，似乎有著悠久歷史。

2011年，白宮外發生槍擊案，特勤局掌握資訊表明，槍手試圖暗殺時任總統歐巴馬，卻宣稱這是幫派鬥毆事件，被認為誤導大眾及第一家庭。2014年，一名罹患精神障礙的退役軍人持槍深入白宮，特勤局卻錯誤表示此人手無寸鐵，並在門口就被攔下。

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