獨／驚！女大生吃麥當勞薯條驚見隱翅蟲　學者：應是外面飛進店裡

▲陳姓女大生在麥當勞的薯條盒裡驚見一隻隱翅蟲。（圖／陳姓女大生提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名女大生，在麥當勞逢甲店購買餐點外帶回家享用，未料整盒薯條吃到見底時，赫然發現一隻完整疑是隱翅蟲的昆蟲躺在盒裡，讓她又驚又怕，幸好眼明手快未將蟲咬下去，否則口腔恐難逃潰爛之災。事後女大生返回店家反映，該店經理立刻關心其嘴巴有無傷勢，並退還該筆消費金額；麥當勞逢甲店表示，已將此事向總部呈報，稍晚再作說明。

就讀朝陽科技大學的陳姓女學生，2日晚間10時許，至位於福星路上的麥當勞逢甲店購買晚餐，點了麥香雞、雞塊、可樂、薯條，共消費159元。她說，將餐點外帶回家後，薯條快吃完時，看見盒裡有一隻黑黑、小小的蟲子，仔細一看竟是隱翅蟲！她形容當下感受：「覺得很恐怖，若不小心吃下去，嘴巴就會潰爛，非常傻眼。」

陳姓女大生向記者表示，由於她當時還有加購麥當勞的塑膠購物袋，且店員給予顧客餐點時，都會將食物用紙袋包裝起來、封口再對折，蟲子不太可能是外帶返家的路上飛進去，她猜測，可能是店員在剷薯條時，蟲子意外跑到薯條盒裡。

▲▼陳女在盒裡發現有一隻黑黑、小小的蟲子，仔細一看竟是隱翅蟲。（圖／陳姓女大生提供）

隔天，陳女返回該店反映情況，經理先是問她嘴巴有無沒有受傷，接著再把前一天消費的159元全數退還。陳女事後將整起經過PO網，網友一致認為此事太誇張，紛紛關心陳女有無傷勢。

中興大學昆蟲學系、專門研究隱翅蟲的梁國汶教授，他看過陳女提供的照片後，認證「這的確是隱翅蟲！」他說明，潮濕的地方，如稻田、排水溝、綠地，都是隱翅蟲的棲息地。由於隱翅蟲有趨光性，梁認為，該麥當勞附近應有一些排水溝或潮濕綠地，加上夜晚該處燈火通明，於是吸引了隱翅蟲飛入店內。

梁國汶強調：「隱翅蟲出現在麥當勞裡，並不是因為有族群開始在店內發展，應是周遭環境所致，從外面飛進去的可能性較大。」

若不慎碰觸到隱翅蟲該怎麼辦？梁國汶指出，接觸到的第一時間不會馬上有症狀，約須1天的時間，患部會出現紅腫、發癢，若情況嚴重會起水泡，大約維持一星期的時間。若民眾懷疑有碰到隱翅蟲，要立即用清水來洗，一旦出現上述症狀，就要立刻就醫，千萬不能用手抓患部，因毒液已經在皮膚上，若去抓會造成傷口面積擴大、造成2度感染，雖不會有生命危險，但恐會留下疤痕約1個月的時間。

▲有民眾反射動作拍死隱翅蟲，結果皮膚出現大面積潰爛。（合成圖／資料照、截取自維基百科）

▲梁國汶教授作研究時，也曾被隱翅蟲毒液濺到皮膚，馬上紅腫潰爛。（圖／梁國汶教授提供）

記者詢問麥當勞逢甲店有何回應？店家表示，已與總部做通報，稍晚再作說明。