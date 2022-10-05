麥當勞至今最頂漢堡是哪款？　網狂推「1神品」：它消失沒天理！

▲麥當勞是許多人喜愛的速食店。（圖／記者蕭筠攝）

記者朱祖儀／綜合報導

速食店龍頭麥當勞餐點選擇多樣，且有些店面24小時營業，是不少人肚子餓的好夥伴。但就有網友好奇，麥當勞從開業至今推出了這麼多款不同的餐點，其中最好吃的漢堡是哪一款。PO文曝光後隨即掀起網友熱議，其中最多人狂推的就是「板烤雞腿堡」。

原PO在PTT發文表示，前幾年在麥當勞吃過一款海陸雙拼的漢堡，裡面不只有牛肉還有鮭魚，覺得非常好吃，此外放了起司牛肉黑堡也讓他相當驚艷，直呼「那個起司超讚」。不過被許多人狂推的照燒豬肉堡，因為年代比較久遠，所以他沒有嘗試過。看到麥當勞推出了這麼多款漢堡，也讓他好奇「麥當勞至今，最好吃的漢堡是啥？」

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不少人看到後紛紛表示，「只吃大麥克，從沒吃膩過」、「世足的白醬蕈菇牛肉堡，屌打BLT的」、「麥香魚的麵包超嫩的」、「照燒豬肉堡沒有之一」、「喜歡蝦堡，可是都是期間限定」、「蕈菇牛不錯」、「比較耐吃的就大麥克跟卡拉雞腿吧」、「薯來堡啊」、「豬肉滿福堡也好吃」、「雙層四盎司，愛吃肉味的好選擇」、「勁脆雞腿、照燒豬肉、豬肉滿福」。

▲「板烤雞腿堡」曾在今年3月限定回歸。（圖／業者提供）

其中最多人推薦的是，「板烤雞腿，CP值最高」、「起司豬、板烤雞腿」、「板烤雞腿消失沒天理啊」、「板烤雞腿米堡，超鬼」、「板烤雞腿堡，早餐以前有個哈姆吉士堡也超讚」、「板烤神」、「台灣我覺得板烤雞腿堡」、「現煎的板烤沒有之一」、「板烤雞腿+1」。事實上，麥當勞在2018年停售板烤雞腿堡之後，它一直是不少消費者最想回味的餐點之一，今年3月終於限定回歸，當時一推出隨即造成轟動。