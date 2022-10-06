連假衝吃一波！　繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇買1送1」只有3天

▲繼光香香雞限時3天蒜脆杏鮑菇買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全門市都有！為迎接雙十連假，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」驚喜推出下殺優惠了，限時3天爽吃「蒜脆杏鮑菇買1送1」，數量有限、售完為止。另，21PLUS、21風味館即日起至10月31日也有「買分享餐送字母薯餅」優惠活動，通通不能放過。

▲咖哩炸雞桶也有優惠價等吃。

繼光香香雞連假優惠來了，10月8日至10月10日限時3天於全門市祭出「蒜脆杏鮑菇買1送1」，提醒限會員才可享優惠，期間只要至店裡購買杏鮑菇（組合或單點皆可）就送杏鮑菇電子兌換券1張，可兌換時間為10月13日至10月31日，數量有限、送完為止；加碼還有6塊咖哩炸雞桶來電預訂可享329元優惠價，提醒有部分門市不適用此活動，也不得與其他優惠併用。

▲麥當勞限時1天抽「8大品項買1送1」。（圖／記者徐恩樂攝）

另，麥當勞則將於10月10日在APP推出「雙十節專屬任務」，一口氣祭出「8大品項買1送1」優惠，只要花10積分就能參與遊戲，有機會獲得「單點大薯買1送1」、「單點4塊麥克雞塊買1送1」、「單點勁辣雞腿堡買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」、「單點酥嫩雞翅買1送1」、「單點冰炫風（限OREO）買1送1」、「單點豬肉滿福堡買1送1」及「現烤焙果買1送1」等優惠券；10月7日至10月20日則再加碼於有販售肉桂捲之門市祭出「McCafe肉桂捲買2送1」。

【你可能也想看】

►快掏身分證！10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」 只有1個月

►睽違4年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸 網激推「1吃法」超解膩

►先筆記！ 手搖飲「珍奶買1送1」限時3天搶喝