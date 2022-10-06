　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

連假衝吃一波！　繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇買1送1」只有3天

▲▼繼光香香雞蒜脆杏鮑菇。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞限時3天蒜脆杏鮑菇買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全門市都有！為迎接雙十連假，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」驚喜推出下殺優惠了，限時3天爽吃「蒜脆杏鮑菇買1送1」，數量有限、售完為止。另，21PLUS、21風味館即日起至10月31日也有「買分享餐送字母薯餅」優惠活動，通通不能放過。

▲▼繼光香香雞咖哩炸雞桶。（圖／業者提供）

▲咖哩炸雞桶也有優惠價等吃。

繼光香香雞連假優惠來了，10月8日至10月10日限時3天於全門市祭出「蒜脆杏鮑菇買1送1」，提醒限會員才可享優惠，期間只要至店裡購買杏鮑菇（組合或單點皆可）就送杏鮑菇電子兌換券1張，可兌換時間為10月13日至10月31日，數量有限、送完為止；加碼還有6塊咖哩炸雞桶來電預訂可享329元優惠價，提醒有部分門市不適用此活動，也不得與其他優惠併用。

▲麥當勞。（圖／記者徐恩樂攝）

▲麥當勞限時1天抽「8大品項買1送1」。（圖／記者徐恩樂攝）

另，麥當勞則將於10月10日在APP推出「雙十節專屬任務」，一口氣祭出「8大品項買1送1」優惠，只要花10積分就能參與遊戲，有機會獲得「單點大薯買1送1」、「單點4塊麥克雞塊買1送1」、「單點勁辣雞腿堡買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」、「單點酥嫩雞翅買1送1」、「單點冰炫風（限OREO）買1送1」、「單點豬肉滿福堡買1送1」及「現烤焙果買1送1」等優惠券；10月7日至10月20日則再加碼於有販售肉桂捲之門市祭出「McCafe肉桂捲買2送1」。

【你可能也想看】

►快掏身分證！10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」　只有1個月
►睽違4年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸　網激推「1吃法」超解膩
►先筆記！　手搖飲「珍奶買1送1」限時3天搶喝

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！　他目睹狂嗨：本人正翻
獨／8m狗牽繩變「隱形終點線」害她雷殘　飼主拒賠償LINE封
新光三越周年慶首日塞爆！　少女排17小時看「原子少年」
28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵：怎麼可以這樣
「台隆手創」出包！2容器違規下架　衛生局抓13項產品一次看
人妻小王戰遍5星飯店　綠夫驚見雙人床「血跡斑斑」
新冠疫苗銷毀400萬劑「高端占1／3」！　最高銷毀量曝
輔仁大學旁「陌生男隨機擄人」！　短髮妹尖叫求救

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

中華電信VIP尊榮再加碼　跨界東森購物網推現金折扣優惠

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

超Q起司馬克杯要收！「湯姆貓與傑利鼠」現身超商　5款周邊一次看

連假衝吃一波！　繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇買1送1」只有3天

美國NASA合作「專利神器」彷彿人體充電器！

王可元擔任SUBWAY一日店長　分享健身神隊友「鷹嘴豆泥餅堡」

銅板價爽吃！超商最新「2款御飯糰」　咬下爆黑松露鮭魚、和牛

嗑爆大薯、豬肉滿福堡！　麥當勞「8大品項買1送1」限時1天抽

無兌換期限、可以寄杯！　超商「大杯經典拿鐵33元」連喝4天

萊爾富打造全新「超市型複合店」！經營秘辛大公開：這品項賣超好

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

中華電信VIP尊榮再加碼　跨界東森購物網推現金折扣優惠

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

超Q起司馬克杯要收！「湯姆貓與傑利鼠」現身超商　5款周邊一次看

連假衝吃一波！　繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇買1送1」只有3天

美國NASA合作「專利神器」彷彿人體充電器！

王可元擔任SUBWAY一日店長　分享健身神隊友「鷹嘴豆泥餅堡」

銅板價爽吃！超商最新「2款御飯糰」　咬下爆黑松露鮭魚、和牛

嗑爆大薯、豬肉滿福堡！　麥當勞「8大品項買1送1」限時1天抽

無兌換期限、可以寄杯！　超商「大杯經典拿鐵33元」連喝4天

萊爾富打造全新「超市型複合店」！經營秘辛大公開：這品項賣超好

美元拐點在哪裡？　調查：一路強到2023

可以領錢了！　財政部：綜所稅第2批退稅10月底入帳

中華電信VIP尊榮再加碼　跨界東森購物網推現金折扣優惠

左手賣右手！　中國農業1.5億買北投「道生幼兒園」

瑞芳驚傳賄選！送口罩、高粱酒買票　女里長參選人認罪飭回

國道17分鐘內違規14次挨罰4萬2！他急搬法條護身獲撤10張罰單

台積電漲6元至451！大立光大漲逾5%　台股上漲90點收13892

郭碧婷嫁向佐「為何一直住台灣娘家」　向太霸氣回應被讚寵媳！

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

儀隊旗隊分不清？　網發聲挺高虹安：她是北一女旗隊的

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

消費熱門新聞

麥當勞限時1天抽「8大品項買1送1

超商「美式、拿鐵買6送6」明天搶

超商限時4天「大杯拿鐵33元喝」

大潤發ASC認證漁場「鮭魚秋栗炊飯」4步驟美味安心吃

超商雙十「美式買10送10、拿鐵37元」

速食店「薯餅免費送」爽吃27天

盛竹如測字算出巨珍稀黑魂之酒來襲

麥當勞「洋蔥圈」睽違4年悄回歸！

美國NASA合作專利彷彿人體充電器

全聯社團2022必買清單出爐！

萊爾富全新「超市型複合店」經營秘辛公開

好市多獨家上市「艾惟諾1公升裝燕麥保濕乳」

10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」

Uber Eats「10月優惠碼」懶人包

更多熱門

相關新聞

超商最新2款御飯糰吃得到松露、和牛

超商最新2款御飯糰吃得到松露、和牛

天氣變涼，食慾也大開！就有超商獨家開賣2款秋冬限定御飯糰新品，使用越光米、和牛、大西洋鮭、義大利進口松露將等高檔餡料製成，送進嘴裡是濃郁又豐富的口感，且通通只要銅板價就能享用，快把握機會嚐鮮。

關鍵字：

美食情報美食雲繼光香香雞麥當勞買1送1

讀者迴響

熱門新聞

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

鴻海再拋「Model B電動休旅車」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面