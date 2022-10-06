索羅門總理訪澳洲　表明「不會」讓中國設軍事基地

▲索羅門群島總理向澳洲總理承諾，不會允許讓中國設立軍事基地。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

澳洲總理艾班尼斯今天接見來訪的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞，兩人強調對區域共同的安全承諾。據澳洲媒體報導，蘇嘉瓦瑞還告訴艾班尼斯，他不會允許中國在索羅門設立軍事基地。

法新社與路透社報導，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在坎培拉與艾班尼斯（Anthony Albanese）簡短會晤後，兩人並未召開記者會，僅發表聯合聲明，表示他們「重申對安全的共同承諾，並且對區域和平與安全採取以太平洋家族為優先的立場」。

聲明還說，兩人討論一些「優先事項與挑戰，包括氣候危機對生存構成的威脅，以及彼此共同渴望一個和平、繁榮及有韌性的太平洋地區」。

位於南太平洋的索羅門群島，意外成為一場重大外交角力的中心。美國和澳洲尋求攔阻中國在太平洋地區日益擴張的影響力。

索羅門2019年與台灣斷交、與中國建交，今年4月又與北京簽署一份安全協定，引發美澳關切，擔憂中國得以強化自身在太平洋的軍事部署。坎培拉這回接待蘇嘉瓦瑞，盼緩和外交緊張。

澳洲廣播公司（ABC）報導，蘇嘉瓦瑞在會晤開場時告訴艾班尼斯：「索羅門群島不會做出任何破壞我們的國家安全，以及危害（太平洋島國）論壇（Pacific Islands Forum）任一或所有成員國安全的任何事。」

蘇嘉瓦瑞還說：「我再次重申，索羅門群島將永遠不會讓外國軍事設施或外國政府機關使用，因為這不會符合索羅門群島與索國人民的利益。」

澳洲廣播公司並報導，對於澳洲將贊助索羅門下屆大選選務經費的「友善提議」，蘇嘉瓦瑞向艾班尼斯表達感謝。這與他9月的態度大相逕庭，當時他批評澳洲這項提議是「干預」。

這場選舉原定2023年舉行，但蘇嘉瓦瑞鑑於索羅門群島將在這一年主辦太平洋運動會（Pacific Games），而將大選延後到2024年。

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