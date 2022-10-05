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陳明通訪泰情資遭駭翻版！　澳洲國防部長赴星飯店資料也外洩

▲▼澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）。（圖／路透）

▲澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

國安局長陳明通先前遭特定網路訊息指稱，以公款赴泰國觀光，入境個資、入住飯店資訊都被曝光；當時情報圈人士就指出，這是泰國情報安全核心遭到對岸與情工部門駭侵，操作認知作戰。對此，根據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，今年5至7月，亞洲8家香格里拉五星飯店的客戶數據被盜，其中就包括澳大利亞國防部長馬勒斯（Richard Marles）在6月入住的飯店。

陳明通泰國行被公開的資料包括入境時間、入境半島酒店的收據，以及入境時的海關刷臉照，近來遭到特定網路訊息揭露。對此，國安局先前表示，有關人員之活動，一向不對外說明，至於有關媒體報導本局局長訪泰行蹤被曝「沒有評論」，對於現階段國家安全情勢，均持續密切掌蒐與研析，並適切應處。

對此，情報圈消息人士提出3點分析：首先，泰國是眾所皆知，複雜的情報交流區，在遭到揭露的網路資料上看，就是從泰國機場、泰國飯店流出，因此可以合理判斷，泰方被中方或情工部門駭侵。

事實上，除了泰國的情報安全核心遭到駭侵之外，新加玻也遭殃。根據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，今年5月至7月間，亞洲有8家香格里拉五星飯店的客戶數據被盜，其中就包括位於新加波的香格里拉飯店。

值得注意的是，今年6月份，澳大利亞才上任不久的國防部長馬勒斯（（Richard Marles）就入住該飯店，而且當時是要與中國國防部長會晤。對此，澳大利亞國防部也已向媒體證實此事，並將著手了解此一洩漏事件，並針對是否影響與會的軍事人員，要降低可能帶來的潛在風險。

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