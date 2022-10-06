次世代疫苗傳「北部預約爆滿」　莊人祥：庫存266萬劑下週三再配送

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納次世代疫苗下週二放寬至18歲以上全面開打，不過符合資格者多達780萬，另傳出北部有部分區域預約額滿。指揮中心發言人莊人祥今（6）日表示，目前次世代疫苗庫存還有266萬劑，後續觀察各縣市預約接種情況，預期下週三再進行配送。

莫德納BA.1雙價疫苗先前兩階段已經開放到50歲以上民眾，指揮中心昨日公布，將從10月11日起擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

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該族群當中符合接種資格民眾約930萬人，當中有152萬人近期確診需暫時扣除，總計有近780萬人可於下週二起接種次世代疫苗。

衛福部長薛瑞元今受訪被問及，有些高風險族群可能先前確診，想要接種次世代疫苗，需要距離間隔3個月才能施打，是否到時可能打不到？他表示，會一邊打，一邊看打氣，如果疫苗可能不夠，會緊急立刻採購。

莊人祥今日下午於疫情記者會中說明，莫德納叫貨約一週可以送達，加上一週書審，估計兩週可以完成。莊也提到，目前下週的預約狀況因為可能是還沒宣布擴大對象、前一波民眾預約，所以量還抓不準，會再稍做觀察，下週三再依照縣市需求配送雙價疫苗，目前指揮中心手上還有266萬劑。

▲擴大納入18-49歲民眾接種次世代疫苗。（圖／指揮中心提供）

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