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發票中200元！他爽PO照炫耀「忘記遮這」　小確幸飛了

中獎發票被盜領。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）

▲中獎發票被盜領。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）

圖文／CTWANT

不少人會將中獎發票PO網跟大家分享喜悅，但切記要打馬賽克，避免有心人士冒領兌獎。一名網友抱怨，不知道發票有專屬QR碼，忘記在上傳之前遮蔽，結果中獎的200元發票竟被盜領；他以自身經歷提醒大家，要多加留意。

原PO在《爆怨2公社》表示，自己將中獎發票PO上臉書，跟大家分享中獎的喜悅，因不知道每張發票都有一個專屬QR碼，沒有特別遮蔽，結果被心懷不軌的人掃描後拿去兌獎。他以自身經驗提醒大家，希望大家PO網前，最好要將照片中的QR碼遮蔽或塗去，以防被盜領，不要像他一樣做蠢事。

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原PO嘆氣，「不經一事不長一智，一般中獎的彩券也會有同樣的問題，不要讓中獎的喜悅，換成圈圈叉叉的幹譙，希望朋友多加留意。」檢視發票號碼，原PO應該是中200元。

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「領的人好缺德喔，貪這個真的很好嗎」、「盜領這種的超級容易被抓」、「這算侵佔了吧」、「你有實體發票，去舉報吧，讓自己心情好一點」、「報警能找到人，錢應該是數倍以上」。

另外也有網友貼出財政部過去的宣導新聞稿表示，「看你願不願意花時間去報警，然後讓他們幫你查詢是誰盜領，你有紙本發票，你勝算比較大，這種盜領行為是違法的，嚴重會被判刑，還會被罰錢。」

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