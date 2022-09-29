　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南查非法外來人口　移民官是摔角高手...秒制伏失聯移工！　

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊聯手勞政機關，前往轄內多個外來人口聚集熱點執行查處行動，一舉查獲26名非法外來人口，其中有22名是失聯移工，同時查獲3名非法雇主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊聯手勞政機關，前往轄內多個外來人口聚集熱點執行查處行動，一舉查獲26名非法外來人口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊28日聯手勞政機關，前往多個外來人口聚集熱點執行查處行動，動員30多名人力，其中還有精通摔角技術的移民官，經預先勘查及縝密勤務部署，果然一舉查獲26名非法外來人口，其中有22名是失聯移工，同時查獲3名非法雇主，全部依違反入出國及移民法及就業服務法帶回調查偵辦。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊聯手勞政機關，前往轄內多個外來人口聚集熱點執行查處行動，一舉查獲26名非法外來人口，其中有22名是失聯移工，同時查獲3名非法雇主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊掌握轄內安南區一處透天出租套房有多名失聯移工頻繁出入，即展開查緝圍捕行動，專案人員拂曉出擊，果然發現涉案對象清晨紛紛魚貫而出準備上車從事非法工作，於是馬上發動圍捕行動，其中有1名失聯移工眼見移民官從四面八方包夾，仗著自己體力好、腳程快，仍然不死心企圖逃竄，卻剛好碰上曾經參加過摔角比賽的身手矯健移民官，馬上就被摔角術壓制在地逮捕，只能無力大呼倒楣。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊聯手勞政機關，前往轄內多個外來人口聚集熱點執行查處行動，一舉查獲26名非法外來人口，其中有22名是失聯移工，同時查獲3名非法雇主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在另一處位於善化區的查察現場，有許多非法外來人口正在埋頭苦幹，渾然不知早就已經被鎖定，眼見專勤隊幹員上門，因為無處躲藏，竟然不顧危險在鋼架上奔跑逃避追捕，直到發現被團團包圍，才放棄掙扎束手就擒。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊聯手勞政機關，前往轄內多個外來人口聚集熱點執行查處行動，一舉查獲26名非法外來人口，其中有22名是失聯移工，同時查獲3名非法雇主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊隊長李建雄表示，將持續會同友軍單位執行查察，透過外來人口安全管理強力作為，展現嚴正移民執法決心。也提醒民眾千萬不要以身試法，若是貪圖便利而非法聘僱外來人口，依就業服務法最高可處罰鍰新台幣75萬元，5年內再犯更將涉及刑事責任，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。如果發現疑似違法情資，歡迎請踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同打擊不法。

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／開放國門！　外交部：10／13恢復簽證便捷措施
指甲看健康！「長橫紋」恐是生病徵兆　患病時間愈長紋路愈粗
杜汶澤結婚17年「環島補蜜月」！曬45歲辣妻比基尼
傳董事長遭撤職　鏡電視3點回應
資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　甜嫁學弟老公
看診沒帶健保卡！神人曝「手機1畫面」免付押金
快訊／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中21歲富家子被控偷200元耳機　收判決書隔天陳屍百貨公司

法拍標到農地卻內有墓園！　買家紅漆噴「遷葬」洩憤...下場慘了

台南查非法外來人口　移民官是摔角高手...秒制伏失聯移工！　

快訊／龍山寺女廁驚見女屍　清潔員嚇壞！現場留2張紙條內容曝

大學老師販毒！叫學生領貨　還免費送大麻毒煙...荒唐師5罪起訴

傳性教學片給人妻！小王問：豐胸霜有抹嗎　夫綠爆卻敗訴原因曝

少婦戀上遊藝場21歲鮮肉！3月戀情「擊碎8年婚」　夫挽不回怒求償

「天空斷橋」驚悚墜落1死1傷！業者偷工減料奪命　賠580萬緩起訴

台中獲補助2輛市價1400萬緩撞車　10月上路！讓車主員警安心

新竹市議員顏政德詐領助理費　再遭判刑4年4月

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

台中21歲富家子被控偷200元耳機　收判決書隔天陳屍百貨公司

法拍標到農地卻內有墓園！　買家紅漆噴「遷葬」洩憤...下場慘了

台南查非法外來人口　移民官是摔角高手...秒制伏失聯移工！　

快訊／龍山寺女廁驚見女屍　清潔員嚇壞！現場留2張紙條內容曝

大學老師販毒！叫學生領貨　還免費送大麻毒煙...荒唐師5罪起訴

傳性教學片給人妻！小王問：豐胸霜有抹嗎　夫綠爆卻敗訴原因曝

少婦戀上遊藝場21歲鮮肉！3月戀情「擊碎8年婚」　夫挽不回怒求償

「天空斷橋」驚悚墜落1死1傷！業者偷工減料奪命　賠580萬緩起訴

台中獲補助2輛市價1400萬緩撞車　10月上路！讓車主員警安心

新竹市議員顏政德詐領助理費　再遭判刑4年4月

家電疫後成顯學　品牌、3C通路搶進百貨重點區

潘武雄引退賽挑戰滿場　門票剩不到千張

家裡出現「軟爛海豹、白眼殭屍」超傻眼！來看金萌獎10張爆笑睡姿

快訊／開放國門！　外交部：10月13日全面恢復簽證便捷措施

吳克群《披荊斬棘》名次竟滑落！　背後原因超暖：這才是我來的意義

高掛三問看板檢視政績　姚正玉單挑對手沈家鳳

台中21歲富家子被控偷200元耳機　收判決書隔天陳屍百貨公司

防金控福委會護航大股東　金管會擬加強管理、納入規範

糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站拚「10／8通車」　交部履勘提25缺失

領先對手推動保政策！　蔣萬安「動保三箭」：寵物保險、設狗公園

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

「兒子車禍了」婦徘徊街頭找人　真相催淚

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

李朝卿涉貪更二審　81罪刑期逾400年

辣妹酒駕撞死人開庭　辯：不知撞真人還假人

楊梅清潔隊員約泡溫泉　遭漩渦捲入溺斃

10槍轟太陽會分會長　槍手連大哥都叫他瘋狗

屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車

即／國一北上五股聯結車「折甘蔗」　回堵4公里

桃園男遭行道路樹壓死！妻求國賠連3次敗訴

控林智堅抄襲！余正煌律師將找「這大咖」當證人

西螺廢棄工廠大火驚見「謎樣生物」

苗栗仙山再傳墜崖！採藥女摔深谷身亡

即／林森北路民宅火警！居隔民眾受困待救

更多熱門

相關新聞

10失聯移工嗨開烤肉趴！一口氣全被抓

10失聯移工嗨開烤肉趴！一口氣全被抓

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊1日拂曉出擊，兵分多路至多處執行強化查察行動，共計查處非法外來人口28人。其中，一處民宅客廳聚集了10名越南籍失聯移工提前大開烤肉趴，在酒酣耳熱之餘，被移民官盯上渾然不覺，一口氣全被逮，被查獲後懊悔稱，中秋節是越南重要節日，所以才提前慶祝，沒想到會被一舉查獲。

拂曉出擊！　台南一舉查獲20名非法外來人口

拂曉出擊！　台南一舉查獲20名非法外來人口

失聯移工雇賓士車躲查緝　司機遭攔查喊「不要拉自動門」

失聯移工雇賓士車躲查緝　司機遭攔查喊「不要拉自動門」

失聯移工見移民官秒變客人　練習很久還是栽了

失聯移工見移民官秒變客人　練習很久還是栽了

失聯移工一舉動害他露餡！狂奔躲鳳梨田被逮

失聯移工一舉動害他露餡！狂奔躲鳳梨田被逮

關鍵字：

摔角移民官失聯移工外來人口

讀者迴響

熱門新聞

Jennie受害案再+1！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

恭喜！《黑澀會》李又汝甜嫁交往13年男友

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面