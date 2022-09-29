台南查非法外來人口　移民官是摔角高手...秒制伏失聯移工！　

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊聯手勞政機關，前往轄內多個外來人口聚集熱點執行查處行動，一舉查獲26名非法外來人口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊28日聯手勞政機關，前往多個外來人口聚集熱點執行查處行動，動員30多名人力，其中還有精通摔角技術的移民官，經預先勘查及縝密勤務部署，果然一舉查獲26名非法外來人口，其中有22名是失聯移工，同時查獲3名非法雇主，全部依違反入出國及移民法及就業服務法帶回調查偵辦。

台南市專勤隊掌握轄內安南區一處透天出租套房有多名失聯移工頻繁出入，即展開查緝圍捕行動，專案人員拂曉出擊，果然發現涉案對象清晨紛紛魚貫而出準備上車從事非法工作，於是馬上發動圍捕行動，其中有1名失聯移工眼見移民官從四面八方包夾，仗著自己體力好、腳程快，仍然不死心企圖逃竄，卻剛好碰上曾經參加過摔角比賽的身手矯健移民官，馬上就被摔角術壓制在地逮捕，只能無力大呼倒楣。

在另一處位於善化區的查察現場，有許多非法外來人口正在埋頭苦幹，渾然不知早就已經被鎖定，眼見專勤隊幹員上門，因為無處躲藏，竟然不顧危險在鋼架上奔跑逃避追捕，直到發現被團團包圍，才放棄掙扎束手就擒。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，將持續會同友軍單位執行查察，透過外來人口安全管理強力作為，展現嚴正移民執法決心。也提醒民眾千萬不要以身試法，若是貪圖便利而非法聘僱外來人口，依就業服務法最高可處罰鍰新台幣75萬元，5年內再犯更將涉及刑事責任，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。如果發現疑似違法情資，歡迎請踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同打擊不法。