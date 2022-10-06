客運內側超車...日本婦驚：可以這樣？　奇葩理由曝「司機內急」

記者許展溢／高雄報導

這樣開車真的可以？高雄市美濃區熱門景點民俗村路口，4日發生一起離的客運路肩超車事件，當時車上坐著一對台灣和日本夫婦，還有一名1歲多幼兒，讓車上的日本太太嚇傻說：「怎會這樣開，也太可怕了吧。」而影片在網路上流傳，不少網友都說不意外，這就是台灣日常，高雄客運受訪解釋，當時司機身體有點不舒服，趕著上廁所。

網友在爆料公社發文提到，日本人又一次認證「台灣交通太危險」，4日下午4點多美濃區的熱門景點美濃民俗村路口，看到高雄客運路肩玩命超車，行車記錄器的車上有一對台灣日本夫婦和一個一歲多幼兒，日本太太嚇傻問「這台車這樣開可以？」

▲高雄客運上演路肩玩命超車，日本人嚇翻了。（圖／翻攝爆料公社）



不少網友看到留言說，「台灣之光 玩命客運 可以請盧貝松來拍一下，揚威國際」、「台灣交通根本沒救了！從行人、騎單車、摩托車、汽車違停。一天8小時在馬路上，至少有百件交通違規，可悲啊」、「連外國都知道了！真是為國爭光」、「丟臉丟大了」，更多網友則表示，「這就是日常啊」，甚至有人說「大車小車汽車，最後還到聯結車，太常發生了在台灣已經沒感覺了」。

▲許多網友看到影片都說，這就是台灣日常。（圖／翻攝爆料公社）



高雄客運證實有接到檢舉，也找司機了解情況，當時這輛客運從茂林要開往旗山轉運站，是一輛從搭載民眾從茂林到旗山就醫的就醫專車，由於司機開到美濃時身體不舒服，想上廁所，剛好美濃站的廁所當天還在整修，想趕快把車開到旗山，加上司機認為該條路很寬且開到旗山不遠才會超車，速度沒有很快。

高雄客運強調，依照公司規定，司機只要不違規每個月可拿獎金3千元，不太會有人跟錢過不去，但發生這種事確實觀感不好，會對司機再教育。

警方表示，此情況已違規，已依道路交管理處罰條例47條第一項第三款舉發，可處新台幣1200元以上至2400元。