普丁揚言用核武　73%美國人仍力挺烏克蘭！支持政府軍事援助

▲俄國侵烏超過7個月，73%美國人認為應該持續力挺烏克蘭。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯武力進攻烏克蘭超過7個月，為了抑制俄國的暴力行為，包含美國與北約在內的西方國家也紛紛向烏克蘭提出軍事援助。《路透社》與易普索共同執行的最新民意調查顯示，儘管俄羅斯總統普丁揚言要動用核武，但仍有近四分之三的美國人願意支持政府繼續援助烏克蘭。

根據《路透社》報導，該項民意調查顯示，有73%的美國人認為美國政府應該繼續支持烏克蘭，包括提供武器系統、軍隊培訓以及各類軍事援助。而普丁日前才剛宣布動員30萬名預備役，同時揚言動用核武保衛家園，因此引發部分人士擔憂。該份民調共有1005人參與調查。

▲普丁強行吞併烏克蘭4州，並揚言動用核武。（圖／達志影像／美聯社）



儘管向烏克蘭提供可以打擊俄羅斯的遠程武器，可能使戰事升級，但大多數的美國人仍認為應該要支援烏克蘭。對於援助烏克蘭一事，美國民主黨與共和黨都表示贊同，總統拜登所屬的民主黨有高達81%的人同意，而共和黨也有66%的人同意，皆超過半數。

另一份在10月4日、5日舉行的最新民調則顯示，有66%的受訪者認為拜登政府應該繼續向烏克蘭提供武器支援，比8月份民調的51%還要高出許多。

此外，總統普丁5日簽署將烏克蘭頓內茨克等4州納入國土的法條，片面併吞烏克蘭18%面積的領土，而此舉也被認為是擴大了核武威脅的空間，因為根據莫斯科的核武主張，如果敵方「使用常規武器侵略俄羅斯聯邦，讓國家生存受到威脅時」，就能夠展開核武打擊。

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