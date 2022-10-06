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社會 社會焦點 保障人權

以越南茶充台灣茶參賽還獲「二朵花」　黑心茶農下場曝

▲陳姓茶農以境外茶充當台茶參加「杉林溪優良春茶競賽展售會」，遭檢方提起公訴。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲陳姓茶農以境外茶充當台茶參加「杉林溪優良春茶競賽展售會」，遭檢方提起公訴。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮茶農陳姓男子涉嫌以越南茶葉充當台灣茶，參加竹山鎮農會所舉辦「110年度杉林溪優良春茶競賽展售會」，獲評等級為「二朵花」並對外販售，經南投地檢署檢察官偵查終結，以詐欺取財等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，陳男於去年年初以每台斤300元，向竹山鎮某茶行購買30台斤之越南茶，並在其女兒不知情之際，以女兒名義繳交本件越南茶參與杉林溪優良春茶競賽之「新品種組」，還被評比為「二朵花」；鎮農會因而以每台斤850元向陳男收購1台斤，再代為包裝20盒（每盒2罐，1罐300公克，共20台斤），並註記「杉林溪、烏龍茶競賽」、「產地：臺灣」等標示。

▲陳姓茶農以境外茶充當台茶參加「杉林溪優良春茶競賽展售會」，遭檢方提起公訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

起訴書寫道，陳男領回該批茶葉後，再向另一茶行負責人翁姓男子誆稱該批為比賽獲獎台茶，並開價每台斤600元，翁男誤信並支付貨款1萬2000元、全數購入；加上鎮農會收購收入，陳男尚未將原本自購的越南茶葉賣完，就已不法淨賺3850元。

彰化縣衛生局於去年9月22日至翁男茶行抽驗，經農委會茶葉改良場鑑別為「境外茶」成分，於是透過台灣高檢署之「加強打擊境外茶混充台茶案件協調聯繫平台」函轉南投地檢署偵辦。

▲110年杉林溪春季優良茶競賽頒獎情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲110年杉林溪春季優良茶競賽頒獎情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

投檢表示，陳男涉犯《刑法》第255條第1項、第2項之「販賣虛偽標記商品」、同法第339條第1項之「詐欺取財」等罪嫌，據以提起公訴，也是繼9月間起訴林姓、楊姓茶商販售以越南茶葉混充「杉林溪台灣茶」等後，再次起訴以境外茶混充台灣茶牟利案件。

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