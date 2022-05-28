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阿里山春季優良茶頒獎　縣長翁章梁推喝好茶也防疫

▲▼阿里山茶葉生產合作社春季優良茶頒獎。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼阿里山茶葉生產合作社春季優良茶頒獎，縣長翁章梁推喝好茶也防疫。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導


阿里山茶葉生產合作社2022年春季優良茶比賽因疫情移至茶改場魚池分場舉行評鑑，烏龍組和新品種組分別由名峰製茶廠蘇于廓和盧麗兒奪下特等獎，明峰製茶廠蘇志峰及太太林瑞芬更一舉拿下青心烏龍雙頭等獎，相關得獎者28日上午在仁義湖岸大酒店由縣長翁章梁親自頒獎表揚。

▲▼阿里山茶葉生產合作社春季優良茶頒獎。（圖／記者翁伊森攝）

▲阿里山茶葉生產合作社春季優良茶特等獎得主。（圖／記者翁伊森攝）


2021年春季優良茶受到疫情影間，比賽日期一再推延，最後不得不取消，今年合作社提早因應，配合農糧署對參賽茶實行產地及農藥殘留抽樣檢查，因評鑑時間提早，參賽點數相較去年冬季優良茶少了一半以上，期盼疫情平穩後能恢復茶農的信心，有更多的茶農參與年底舉行的冬茶競賽。

▲▼阿里山茶葉生產合作社春季優良茶頒獎。（圖／記者翁伊森攝）

▲阿里山茶葉生產合作社春季優良茶頭等獎得主。（圖／記者翁伊森攝）


今年春季雨水充足，土壤營養充分被茶樹根系吸收，茶菁原料品質明顯提升，評審結果整體品質都能維持一定水準。
獲得烏龍組及新品種組特等獎的茶葉，在萎凋、發酵度處理上掌握良好，烏龍組特等獎茶湯滋味香醇甘韻、香氣幽雅具發酵香，新品種組特等獎滋味水順、圓滑、甘甜，香氣具甜果發酵香。


111年春茶優良茶競賽烏龍組參賽點數113點（每1點繳交22斤茶樣），未入圍淘汰有41點，淘汰率36.3%；新品種組90點，未入圍淘汰39點，淘汰率43.3%。


未入圍的茶樣悶、雜、淡、菁味，主要是萎凋及發酵處理過程略為不足，焙乾處理則因掌握不良而出現悶雜、火高、水黃，需要特別留意在高濕度環境下加工過程的細節。

▲▼阿里山茶葉生產合作社春季優良茶頒獎。（圖／記者翁伊森攝）

▲阿里山茶葉生產合作社春季優良茶雙頭等獎得主蘇志峰及太太林瑞芬。（圖／記者翁伊森攝）


烏龍組特等獎名峰製茶廠蘇于廓；頭等獎名峰製茶廠林桂枝、明峰製茶廠蘇志峰、明峰製茶廠林瑞芬、天成茗茶陳良典。另有宏達茶業林文成等金質獎17名和春勇茶王張軒浩等優良獎50名。


新品種組特等獎盧麗兒；頭等獎李青、蔡貴妹；另有許凱琳等金質獎10名和祥元茗茶盧瑞祥等優良獎38名。

▲▼阿里山茶葉生產合作社春季優良茶頒獎。（圖／記者翁伊森攝）
翁章梁表示，根據長庚醫院團院研究指出，多喝茶對抑制新冠肺炎有不錯的效果，嘉義縣高山茶是政府掛保證的優質好茶，得獎的茶葉供不應求，喜歡喝茶的朋友，下手一定要快。

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