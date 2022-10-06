想洗牙了！牙醫小哥「神似李棟旭」妹子求掛號　診所在這裡

▲牙醫顏值讓一票女網友暴動，狂喊「極品」。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

對不少人來說，「看牙」這件事說有多恐怖，就有多恐怖！不過，近日臉書瘋傳一組牙醫照，讓一票女網友看了紛紛暴動，「醫生我蛀牙了」、「突然想預約牙齒檢查了」、「嗯……一定定期去洗牙」、「這個我會願意每天看牙齒」、「我牙齒好像不太舒服，請問這間在哪裡？」

臉書上有粉絲專頁日前PO出一組牙醫照，文中笑呼，「一個星期洗牙七天。」只見照片中是一位年輕男牙醫，穿著白袍並戴著手套，看起來相當專業。但讓網友歪樓的是，牙醫小哥雖然戴著口罩、無框眼鏡，卻藏不住帥氣外型，不僅有著濃眉大眼、高挺鼻梁，身形也感覺纖瘦而挺拔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片一出，留言處馬上出現爆量「女患者」，「這個拔智齒是不是比較不痛」、「牙套回診沒在拖的」、「我可以一週洗牙八次」、「突然牙齒痛了」、「要去戴牙套吧？才可以常常見面」、「為什麼我看的牙醫都是老伯伯」、「直接當牙助，天天看。」

還有網友大讚牙醫小哥有明星臉，會讓人想起韓星李棟旭在《他人即地獄》中的牙醫扮相，或是陸星宋威龍在《以家人之名》中的牙醫時期，紛紛敲碗診所地址、跪求掛號。不過，實際查找牙醫小哥口罩上的診所名稱，會發現其實這是位在中國杭州的連鎖牙科，並不是台灣的牙醫診所。