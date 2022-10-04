告雞排妹2連敗　高雄知名整型診所回應：深表遺憾將求救濟

▲雞排妹與整型診所官司纏訟不斷。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者陳宏瑞／高雄報導

藝人雞排妹因肖像權糾紛，要求2012年替她抽脂的高雄元和雅診所撤下門口柱子的宣傳照，並求償150萬元，遭法院判定敗訴，而針對雞排妹在網路上轉貼整型診所整壞許多個案的貼文和評論，診所也向雞排妹提告妨害名譽，高雄地檢署今年6月時偵結處分不起訴，診所不服聲請再議又被駁回。對此，診所發出聲明表示，本案為言論自由的濫用，對於檢方的處分不符合被害者的感受以及國民的法律感情，深感遺憾，將尋求後續救濟。

雙方的戰火起因於2020年雞排妹因肖像權而與高雄知名元和雅整型診所發生爭議，雞排妹憤而向診所提告並求償150萬元，對此，診所發出聲明反擊，表示雙方2012年時就已就肖像權達成交換協議，且有明確的合約與信件為證，另外針對雞排妹的臉書貼文，診所也認為此舉蓄意傷害主治醫師的形象，向法院提出妨害名譽告訴，並提民事訴訟，要求雞排妹賠償300萬元。

▲鄭家純雞排妹。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

雞排妹在未成名前曾與該整形集團合作，診所提供體態雕塑抽脂手術，後來雞排妹向診所提出告訴請求解約，也不滿診所廣告一直放著她的舊照，認為肖像權遭侵犯，一狀告上法院，並求償150萬元，但後來被法院認定雞排妹控告台北的元和雅診所，告錯對象，因此判她敗訴。

至於診所向雞排妹求償300萬元的民事官司，仍在審理中，雙方的官司纏鬥，雞排妹目前二勝一敗。

除了打官司外，雞排妹也在網路上轉貼不少曾在該整型診所的「受害者」貼文，指其中除小模外，更還有一般民眾，都是在該診所動完手術後，在別的地方被診斷「做壞了」，卻都因擔心被該診所提告不敢張揚，除提醒消費者注意外，也呼籲若有受害者要提告，她能提供一定程度的協助，結果也被診所提告妨害名譽，

但檢方認為，雞排妹在臉書上對自己18歲整型經過的發文，屬可就公評之事善意發表言論，轉貼其他人的貼文也是她身為公眾人物為他人發聲，並非虛妄，因此認定雞排妹的言論未逾越「合理評論原則」，給予不起訴處分。

診所不服聲請再議，高雄高分檢支持原審檢察官的看法，認為沒有偵查未完備情事，駁回整型診所的再議。