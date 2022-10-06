面試「1提問」慘被刷掉！工程師怒：到底要問什麼？過來人揭原因

▲工程師面試時提問有無加班費慘被刷掉。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

面試通常是求職第一階段，可藉此了解工作環境、薪資以及公司規定等。一名工程師表示，自己日前到某公司面試，過程無任何不舒服，直到他問「有無加班費？」後被公司刷掉，竟是因上述問題被扣分，讓他疑惑：所以面試時不該問加班權益？貼文引發網友熱議。

一名工程師在Dcard科技版以「面試問加班費會小扣分」為題發文，表示自己與某公司約線上面試，當天過程沒有什麼不舒服，且自我介紹、專業、公司產品都有聊到。最後提問環節時原PO問「你們有加班費嗎？」面試官回「我們這邊沒在加班的」，原PO隨後追問「若勢必得加班呢？」一旁的人資隨即回覆「如果主管准許的話，我們會給予加班費或補休」。

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原PO指出，差不多過了一週，他收到人資回函「主管最後決定選擇用資深」，但後面人資又提到認為原PO提問環節，「只關心加班和加班費費這部分小扣分」。讓他無奈表示，「所以面試時不該問加班權益？不然還有什麼問題要問，這到底要問什麼…？」

▲人資認為原PO關心的僅是加班、加班費等問題「這部分有點小扣分」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言「問加班費也可以扣分的公司不去也罷，當大家來工作加班都慈善事業？」、「工作就是要錢啊，不然談夢想阿？」、「問這種問題會扣分，代表公司的格局就這樣而已，勞工不友善的環境，直接考慮下一間」、「沒加班費是要做身體健康的嗎」、「就公司爛啊，這本來就很可以問。他們希望你責任制所以不想談而已」、「代表他們不想給加班費」、「保障自己的權益很好，但是在其他競爭者跟你實力差不多的狀況他們會演，故意假裝自己是個超愛加班的加班仔」。

不過，也有網友認為，「可能想要你多問工作職缺上的東西，能更明確的表達出你對這職缺興趣，不單只尋求薪資上的疑問吧」、「加班費可以先上網打聽，打聽不到，等拿到Offer後再一條一條，跟HR確認那些問題」、「如果真的工作相關內容、部門氛圍、前景、管理風格或長期的部門規劃都沒有多問，『只』問加班費滿扣分的」。