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社會 社會焦點 保障人權

洗手好貴！自備插銷「偷開水龍頭30秒」　他被屋主活逮慘罰千元

▲▼洗手。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲王男在別人家門前擅自開水龍頭洗手，洗了不到30秒、需付出1000元的代價。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／台北報導

王姓男子行經台北市一處民宅前，看見一個沒有把手開關的水龍頭，沒想到他竟拿出隨身攜帶的插銷自行開水洗手，洗了才不到30秒，屋主聽見聲音衝出來制止，王男還拿手中塑膠袋朝屋主揮舞，屋主氣得提告，王辯稱「我是好心幫忙鎖緊」，但法官認定王擅自竊取屋主付費購得的水，依竊盜罪，判處他1000元罰金，可上訴。

據了解，王男本身居無定所，時常在台北市大安中正區一帶出沒，2021年12月25日，王男晃到和平東路二段一處民宅前，看到有洗手台，雖然這個水龍頭沒有把手開關，需要以插銷(鑰匙)開啟，但王男隨身帶著插銷，輕易打開水龍頭，此時被屋主發現，馬上到門口與王男發生爭執，王男拿起袋子往屋主身上甩了一下，不過沒碰到人。

屋主氣炸報警表示，王男之前就曾偷用過好幾次水龍頭，所以會特別注意王男動向，除了控告王男涉嫌竊盜外，還要告王男在現場揮舞的那一袋東西都是廚餘，讓他感到害怕，涉嫌恐嚇罪。

王男先是向警方供稱，他是拿了一些餿水去倒，發現手上沾染餿水氣味，剛好看到這個水龍頭在滴水，就好意拿出自己的開關幫忙關上、順便洗手，才用了不到30秒，沒有用掉很多水；但他到了法庭上又改口，他當時是聽了住在那裡的一位老大哥說，水是農林局試驗所的水，也去問過收水費的小姐，她說那排房子都是農林局的，他才放心使用。

台北地院審後認為，王男前後所辯已不同，又未經屋主同意、拿出自備的萬用水龍頭插銷開水數秒，竊取屋主付費向自來水事業處購得的水，依竊盜罪處1000元罰金，仍可上訴；至於揮舞袋子的動作不構成恐嚇，處分不起訴。

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