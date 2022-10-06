金牌體操美少女「停止訓練發福5公斤」　慘遭陸網友酸：快減肥

圖文／鏡週刊

去年在東京奧運擊敗美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）奪下女子體操平衡木金牌的中國16歲女將管晨辰，目前處於半引退狀態，將重心放在學業上。不過管晨辰在停止訓練後，外表似乎有些發福，遭到中國網友惡意攻擊。

綜合陸媒報導，由於管晨辰先前在開學季接連的貼文，包含透露至浙江大學報到、分享在校園生活的影音，加上她的社群帳號簡介已改為「前中國國家體操隊運動員」，使她即將退役的傳聞一度登上熱搜。管晨辰上個月終於正面回應，表示自己「在退役的路上」，已經沒在訓練了，將會以學業為主，透露提交的退役申請尚未獲得中國官方同意。

不過管晨辰似乎早有退役的想法，因為她自東奧後身形明顯有了變化，讓本就有點嬰兒肥的她看上去更像是發福，一度引來中國網友攻擊，不斷要她減肥，甚至有報導稱她在一年內胖了5公斤，連基本的體操動作都無法完成。

如今管晨辰年滿18歲，獲得保送進入浙江大學就讀，再度有中國網友質疑公平性，更有人懷疑從小就一直在練體操的選手，是否有足夠知識水平銜接大學教育。不過類似退役選手的保送案例，在中國確實受到相關規定背書。

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