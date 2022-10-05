　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚

資深媒體人周玉蔻（右圖）紅到登上傳奇卡通《南方四賤客》（左圖）？（本刊資料照、翻攝自阿湯隨意窩）

▲資深媒體人周玉蔻（右圖）紅到登上傳奇卡通《南方四賤客》（左圖）？（鏡週刊資料照、翻攝自阿湯隨意窩）

圖文／鏡週刊

《南方四賤客》與《辛普森家庭》堪稱卡通界的「印度神童」，除了酸遍天下沒在怕，更多次對世界大事做出成功預言。最近資深媒體人周玉蔻一連串事件鬧得沸沸揚揚，想不到《南方四賤客》早預言蔻蔻姐的結局？

嗯哼～（鼻音）資深媒體人Coco周玉蔻多年來砲火四射，是名嘴第一把交椅，不過最近卻踢到鐵板，民視因此取消她在新聞台的節目聯播，史稱「民視disCo」。而早在十多年前的《南方四賤客》第7季，就曾播出一集〈周玉摳之亂〉，裡頭不只「周玉扣」慘被開除，還有「周玉扣」對決「周玉摳」之戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在《南方四賤客》第7季，「周玉扣」慘被電台開除。（翻攝自Tony Chou頻道）

▲在《南方四賤客》第7季，「周玉扣」慘被電台開除。（翻攝自Tony Chou頻道）

這集的劇情很奇幻，描故事述主角凱子、阿ㄆㄧㄚˇ參加廣播主持人演講比賽，阿ㄆㄧㄚˇ出陰招，在自己的左手上畫了一圈口紅，加上一雙眼睛裝成「周玉扣」，結果這隻手竟然講話了！因為評審很喜歡阿ㄆㄧㄚˇ左手發出的「嗯哼嗯哼」聲音，讓他得了冠軍，而阿ㄆㄧㄚˇ左手這個「周玉嗯哼摳」也因此爆紅。

「周玉扣」被電台逼走，痛批：「拜託～我可是周玉扣！」（翻攝自Tony Chou頻道）

▲「周玉扣」被電台逼走，痛批：「拜託～我可是周玉扣！」（翻攝自Tony Chou頻道）

「硬碟電台」得知阿ㄆㄧㄚˇ的左手「周玉嗯哼摳」唱作俱佳，就決定把正牌的「周玉扣」開除，高層酸「周玉扣」待在電台是「一種累贅」，直言說：「自從妳進了我們電台，紅了之後，妳的嘴巴就愈來愈臭了！妳這樣的作風，完全違反了『廣電三尛』的原則。」

阿ㄆㄧㄚˇ（中）的左手長出「周玉摳」，發出「嗯哼嗯哼」聲音。（翻攝自阿湯隨意窩）

▲阿ㄆㄧㄚˇ（中）的左手長出「周玉摳」，發出「嗯哼嗯哼」聲音。（翻攝自阿湯隨意窩）

「周玉扣」當然不是省油的燈，氣得痛罵電台高層：「你們憑什麼開除我？拜託～我可是周玉扣！專扣人帽子的扣！」並反擊說：「如果你們敢開除我，你們會不得好死！」之後就是正牌「周玉扣」與阿ㄆㄧㄚˇ左手的「周玉摳」互相爭寵的對決戰。

嗯哼～（鼻音）如有雷同，純屬巧合，蔻蔻姐應該不會告《南方四賤客》吧？其實《南方四賤客》連中國共產黨主席習近平也敢酸，有一集小熊維尼因長得像習大大而被關，在那一集，《南方四賤客》狠酸全世界為了愛錢，不顧道德尊嚴舔共，例如某知名卡通鼠。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活




更多鏡週刊報導
歌仔戲國寶兒酒後失態鬧事　許明杰已暫停演藝活動反省
許明杰酒醉槓阿嬤、警察暫退藝界　風向變了！網起底「錢櫃芭樂嬤」超無賴
瑪格羅比為戲上身差點搞瘋　克里斯汀貝爾有16個《阿姆斯特丹》劇本

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
資策會改口「引用比例不當可能提告」 高虹安回應了
次世代疫苗「18歲以上」下周二全面開打　780萬人搶200多
快訊／中友百貨電梯「直墜地下室」！　民眾目睹嚇傻
快訊／諾貝爾化學獎公布！　3位學者獲殊榮
邱國正認了「兵役會延長」：年底前公布役期
看好航海王！　這間公司公告買進長榮2850張
獨／北市淫警劈腿少女拍不雅照　公務車載不同女子出遊10次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚

「超強運4星座」10月財運翻倍！　好運爆棚、賺錢機會降臨

莫德納次世代疫苗「18歲以上可打」　北市明起開放預約！

18歲以上可打！次世代疫苗下週二放寬　近780萬人搶200多萬劑疫苗

廖老大「加盟店降價求生」1杯也外送　網見菜單：台北是什麼天價

「黑手」技保生的實力　國立斗六家商校長許永昌榮獲師鐸獎

明起連4天雨彈更猛！冷空氣增強　國慶後「低溫剩20°C」

快訊／台鐵出包！電力設備故障　南迴線大武-瀧溪行車中斷

台大學生要求校長候選人辭鴻海獨董　遴委會：辦法並未規定

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚

「超強運4星座」10月財運翻倍！　好運爆棚、賺錢機會降臨

莫德納次世代疫苗「18歲以上可打」　北市明起開放預約！

18歲以上可打！次世代疫苗下週二放寬　近780萬人搶200多萬劑疫苗

廖老大「加盟店降價求生」1杯也外送　網見菜單：台北是什麼天價

「黑手」技保生的實力　國立斗六家商校長許永昌榮獲師鐸獎

明起連4天雨彈更猛！冷空氣增強　國慶後「低溫剩20°C」

快訊／台鐵出包！電力設備故障　南迴線大武-瀧溪行車中斷

台大學生要求校長候選人辭鴻海獨董　遴委會：辦法並未規定

疑詐團恐怖報復！23歲男遭打死丟包公園　抽身不成引殺機

富藍戈先發準備好了「拿出最好一面」　明年若續留想學中文

最強BL泰劇《黑幫少爺愛上我》　台灣場創亞洲首例「獨家內容」謝粉絲

女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

ITZY留真直播「公開提Joy、Crush戀情」惹議！片段瘋傳　韓網兩派戰翻

才剛蹲馬桶…2汪嫌太久「帶豬隊友」撞門硬闖　姐怒喊：滾出去～

資策會改口「引用比例不當可能提告」 高虹安：政治力介入的結果

中環賣長榮3060張「虧3820萬元」　手上還有6282張

釜山電影紅毯／具惠善性感紗裙「上下失守」全都露　不安狂拉裙子

路透曝「普丁動用核武」1關鍵！美對上全球最大核武國　3選項曝光

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

生活熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

Foodpanda比賽送iPhone！第一名是百萬網紅

登山女神「約泡」富商討170萬贊助　最新動態曝光

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

公公突要求「別鎖房門」　她回家見這幕傻了

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

次世代疫苗下週二全面開打！放寬至18歲以上可接種

小孩打流感疫苗　醫「一臉驚嚇照」吸萬讚

更多熱門

相關新聞

幕後／民進黨高層評周玉蔻「意外事件」　台北之外沒被牽連

幕後／民進黨高層評周玉蔻「意外事件」　台北之外沒被牽連

資深媒體人周玉蔻日前砲轟國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，引發各界譁然，更衝擊民進黨台北市長參選人陳時中選情。惟據指出，民進黨在「周玉蔻事件」後進行全國性民調，結果顯示總統蔡英文施政滿意度及民進黨的政黨支持度並未受到影響，「台北市之外沒有受到牽連」；至於周玉蔻請假電視政論及廣播節目期間，是否就沒有干擾選情？黨政高層直言，「當然」。

變種「哥吉拉」超驚悚！網崩潰他竊喜：老婆不敢碰

變種「哥吉拉」超驚悚！網崩潰他竊喜：老婆不敢碰

藍青年再出動！赴NCC靜坐　喊「速審周玉蔻案！嚴懲造謠媒體」

藍青年再出動！赴NCC靜坐　喊「速審周玉蔻案！嚴懲造謠媒體」

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

周玉蔻喊「我愛阿中」　陳時中吐「壓力很大」：太太沒嚇到就好

周玉蔻喊「我愛阿中」　陳時中吐「壓力很大」：太太沒嚇到就好

關鍵字：

鏡週刊南方四賤客周玉蔻

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

快訊／原子少年成員「硬上未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面