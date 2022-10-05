《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚

▲資深媒體人周玉蔻（右圖）紅到登上傳奇卡通《南方四賤客》（左圖）？（鏡週刊資料照、翻攝自阿湯隨意窩）

圖文／鏡週刊

《南方四賤客》與《辛普森家庭》堪稱卡通界的「印度神童」，除了酸遍天下沒在怕，更多次對世界大事做出成功預言。最近資深媒體人周玉蔻一連串事件鬧得沸沸揚揚，想不到《南方四賤客》早預言蔻蔻姐的結局？

嗯哼～（鼻音）資深媒體人Coco周玉蔻多年來砲火四射，是名嘴第一把交椅，不過最近卻踢到鐵板，民視因此取消她在新聞台的節目聯播，史稱「民視disCo」。而早在十多年前的《南方四賤客》第7季，就曾播出一集〈周玉摳之亂〉，裡頭不只「周玉扣」慘被開除，還有「周玉扣」對決「周玉摳」之戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在《南方四賤客》第7季，「周玉扣」慘被電台開除。（翻攝自Tony Chou頻道）

這集的劇情很奇幻，描故事述主角凱子、阿ㄆㄧㄚˇ參加廣播主持人演講比賽，阿ㄆㄧㄚˇ出陰招，在自己的左手上畫了一圈口紅，加上一雙眼睛裝成「周玉扣」，結果這隻手竟然講話了！因為評審很喜歡阿ㄆㄧㄚˇ左手發出的「嗯哼嗯哼」聲音，讓他得了冠軍，而阿ㄆㄧㄚˇ左手這個「周玉嗯哼摳」也因此爆紅。

▲「周玉扣」被電台逼走，痛批：「拜託～我可是周玉扣！」（翻攝自Tony Chou頻道）

「硬碟電台」得知阿ㄆㄧㄚˇ的左手「周玉嗯哼摳」唱作俱佳，就決定把正牌的「周玉扣」開除，高層酸「周玉扣」待在電台是「一種累贅」，直言說：「自從妳進了我們電台，紅了之後，妳的嘴巴就愈來愈臭了！妳這樣的作風，完全違反了『廣電三尛』的原則。」

▲阿ㄆㄧㄚˇ（中）的左手長出「周玉摳」，發出「嗯哼嗯哼」聲音。（翻攝自阿湯隨意窩）

「周玉扣」當然不是省油的燈，氣得痛罵電台高層：「你們憑什麼開除我？拜託～我可是周玉扣！專扣人帽子的扣！」並反擊說：「如果你們敢開除我，你們會不得好死！」之後就是正牌「周玉扣」與阿ㄆㄧㄚˇ左手的「周玉摳」互相爭寵的對決戰。

嗯哼～（鼻音）如有雷同，純屬巧合，蔻蔻姐應該不會告《南方四賤客》吧？其實《南方四賤客》連中國共產黨主席習近平也敢酸，有一集小熊維尼因長得像習大大而被關，在那一集，《南方四賤客》狠酸全世界為了愛錢，不顧道德尊嚴舔共，例如某知名卡通鼠。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活







更多鏡週刊報導

歌仔戲國寶兒酒後失態鬧事 許明杰已暫停演藝活動反省

許明杰酒醉槓阿嬤、警察暫退藝界 風向變了！網起底「錢櫃芭樂嬤」超無賴

瑪格羅比為戲上身差點搞瘋 克里斯汀貝爾有16個《阿姆斯特丹》劇本