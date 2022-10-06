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路邊攤下藏稚童！爸媽打造「秘密基地」暖哭萬人　網：另一種幸福

▲有網友分享，一名稚童自在地躺在攤車下的「小房間」內。（圖／翻攝自Facebook／CoNsの少男時代經典愛情語錄）

▲有網友分享，一名稚童自在地躺在攤車下的「小房間」內。（圖／翻攝自Facebook／CoNsの少男時代經典愛情語錄，下同）

網搜小組／閔文昱報導

賺錢養家相當不容易，若家中沒有多餘的人力照顧小孩，有些家長就會在工作時把小孩帶在身邊。有網友日前在一處路邊攤目擊，攤車底下的空間內擺著一條薄薄的棉被，上面就躺了一名年約2、3歲的小孩。畫面曝光後，引發不少網友關注。

臉書粉絲專頁「CoNsの少男時代經典愛情語錄」近日分享2張照片，只見一處販賣小吃的攤車前，大人正忙著做生意，一名小孩則乖巧的躺在餐車下的櫃子裡，手中還握著奶瓶，似乎對於這個環境以相當熟悉，而一旁的木板上也畫有許多小星星，宛如就是他的專屬小天地，讓原PO看了不禁感嘆「有父母的地方，就是家」。

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▲有網友分享，一名稚童自在地躺在攤車下的「小房間」內。（圖／翻攝自Facebook／CoNsの少男時代經典愛情語錄）

畫面一出，馬上吸引1.2萬名網友按讚，許多人紛紛留言，「這也是另一種幸福，父母帶在身邊」、「很溫馨的畫面」、「很有愛，辛苦了」、「很多做生意的都這樣帶小孩，我覺得至少父母是負責任的，而且小孩也大多都在現場耍廢、玩耍，父母不會真的苦到小孩啦，小孩跟著父母也可以感受一下父母的辛勞，很棒啊」、「大家都努力生活著」。

另外，也有不少網友分享類似經歷，「我小時候也是在菜攤長大，特別有感」、「以前我們3兄弟也是這樣跟著父母走，睡攤位下」、「看到這照片，就想起以前家裡人做生意，我也睡在攤販下面」、「我以前小時候也有一個這樣的位置」、「小時候爸媽跑市場，攤架下面就是我的遊戲區～鋪上滿滿紙箱開心玩～平凡簡單就是幸福」。

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